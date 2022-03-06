Усім потрібен бензин: як і звідки до України їде паливо у воєнний час

Складна ситуація на АЗС може бути вирішена, проте після рішення уряду, впевнені опитані Фокусом експерти.

З початку війни 24 лютого автозаправки України поставили у пріоритет постачання палива Збройним силам та ДержНС, і лише потім – компаніям та приватним клієнтам. Багато автомобілістів могли заправлять машину лише на 10 л або 20 л палива.

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Фокус розпитав мережі автозаправок, де є бензин та дизель, а експертів – щодо того, звідки Україна може постачати паливо в умовах війни.

Ситуація на АЗС

Мережа ОККО опублікувала карту з графіком роботи заправок та обмеженням на продаж палива. Найбільше робочих заправок у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. З 28 лютого дизель відпускають без обмежень. Бензин відпускають з обмеженнями – до 20 л, 30 л або 50 л на один автомобіль.

Заправки WOG з першого дня війни запровадили обмеження на заправку приватного транспорту – до 20 л. Таке ж обмеження стоїть і на інших АЗС по всій Україні — хоч у Київській, хоч у Житомирській, Вінницькій чи Закарпатській області.

На WOG та OKKO наголошують, що насамперед забезпечують паливом авто спецслужб та служб критичної інфраструктури.

Клієнти критикують мережі за підвищення цін. ОККО у відповідь на закиди щодо продажу дизеля по 25 грн відповідає: "Значна частина цього виду палива білоруського походження, а ми більше не імпортуємо з цієї країни. Альтернативні джерела значно дорожчі, а також займають більше часу для налагодження поставок. Усе це разом і є основними факторами, що вплинули на підвищення ціни".

Скільки пального залишилося

В Україні є резерви палива на особливі випадки. Наразі вони всі залучені.

"Тому зараз говорити про великі проблеми поки що зарано. Тобто, ситуація складна, але Збройним силам палива вистачає", – каже Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру "Психея".

Про наявність палива у різних регіонах розповів Дмитро Льоушкін, гендиректор та засновник Prime Group TM, яка спеціалізується на транспортних та логістичних послугах.

"Бензини на західній Україні вже практично закінчуються. Харківська, Сумська область стоять без бензинів. Бензини ще є в районі Кременчуга – там, Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська область. Захід, схід, південь – без бензинів", – каже Льоушкін.

Він песимістично описує ситуацію: нових контрактів із Європою немає. Працює лише Кременчуцький нафтопереробний завод, але йому потрібна нафта з Азербайджану, а таких постачань морем зараз немає.

"Дизельного палива у країні залишилося на два-три тижні. Земля трохи підсохне – і фермери викуплять рештки. І через 2-3 тижні настане колапс через брак палива. Здебільшого я говорю про дизельне паливо. Тому що для посівної потрібен дизель, потяги працюють на дизелі", – вважає Льоушкін.

Перспективні бензовози

Експерти визнають, що в умовах війни все ще залишаються можливими постачання палива через західний кордон, із Європи. В ОККО кажуть, що домовляються про імпорт із Польщі, Румунії, Литви та Латвії.

Льоушкін наголошує, що зараз неможливо оперативно прокласти труби, щоб у такий спосіб постачати паливо з Польщі. З морським сполученням зараз теж все складно. Залишається залізниця та автодороги.

Залізниця була б хорошим варіантом для постачання палива в умовах війни, але Україна має ширші колії, ніж у Польщі. Тому на кордоні вагони з паливом потрібно переставляти з одних колісних пар на інші.

Втім, є й інша проблема – оформлення, каже Геннадій Рябцев: "Потяги з нафтопродуктами знаходяться на станціях митного оформлення набагато довше, ніж на кордоні для переміщення на українські залізничні колії".

У зв'язку із цим Дмитро Льоушкін наполягає на тому, що потрібно спростити оформлення бензовозів під час імпорту палива.

"У нас немає законів, які дають змогу швидко ввозити паливо автотранспортом. У нас однакова процедура розмитнення і бензовозу, і ешелону з 20 вагонів – відбір палива, аналіз, сертифікація. Ця процедура завжди була дуже забюрократизована, завжди хабарі давали. Тому бензовозами ніколи не возили", – каже Льоушкін.

За його словами, достатньо рішення Кабміну, щоб спростити процедуру: "У такому разі можна було б возити бензовозами з Румунії, з Польщі – і одразу на АЗС та тим, кому потрібне паливо для посівної".

Геннадій Рябцев погоджується з тим, що процедуру імпорту палива бензовозами потрібно спрощувати – і чим швидше, тим краще. З його слів, над цим уже працюють.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус раніше, Україна припинила імпорт автомобільного палива з Білорусі та Російської Федерації з моменту повномасштабного наступу РФ в Україну.