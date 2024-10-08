Швидший за Lamborghini: дебютував 1000-сильний заряджений Cadillac Escalade (відео)

Потужність Cadillac Escalade Hennessey перевищила 1000 к. с. Великий 2,8-тонний позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с.

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Позашляховик Cadillac Escalade отримав надпотужну заряджену версію. Створили її у відомому американському тюнінг-ателье Hennessey Performance і на його сайті розповіли про авто.

Проєкт назвали Hennessey H1000 Escalade-V. За основу взяли заряджений Cadillac Escalade-V 2024 року із 6,2-літровим компресорним V8, який і так важко назвати повільним.

Тюнінг Cadillac Escalade виявився доволі ґрунтовним. У двигуні замінили нагнітач, клапани, каталізатор, розподільчий вал, впускну та вихлопну системи. Результат — 1005 к. с. та 1195 Н∙м.

Потужність автомобіля виросла до 1005 к. с. Фото: Hennessey

Новий Cadillac Escalade Hennessey здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с. У драгрейсингу 2,8-тонний позашляховик обігнав Lamborghini Huracan Evo.

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10-ступінчаста автоматична КПП, повнопривідна трансмісія та пневмопідвіска Cadillac Escalade-V залишилася без змін. Сповільнюють авто гальма Brembo.

Салон оздоблено дорогою шкірою Фото: Hennessey

Відрізнити Hennessey H1000 Escalade-V від стандартного позашляховика можна за скромним обвісом, 22-дюймовими дисками та чорним декором. У салоні з’явилися таблички з серійним номером авто, а сидіння обшиті дорогою шкірою.

Усього випустять лише 100 Hennessey H1000 Escalade-V. Вартість авто складе приблизно 200 000 доларів. А невдовзі з'явиться покращена версія позашляховика на базі оновленого Cadillac Escalade 2025.

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