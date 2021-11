Сара Джессіка Паркер показала сукню-жакет, яка стане хітом у наступному сезоні

Сукня-жакет – два в одному! Універсальний та елегантний він стане чудовою основою для ділового образу.

Сукня-жакет, на думку багатьох дизайнерів зі світовим ім'ям, наступного сезону весна-літо стане однією з найактуальніших речей у гардеробі. Проте 56-річна акторка Сара Джесіка Паркер уже зараз демонструє, наскільки стильно й ефектно виглядає це вбрання.

На знімальному майданчику продовження серіалу "Секс у великому місті" And Just Like That героїня Сари Керрі Бредшоу з'явилася в ефектній небесно-блакитній сукні-жакеті вільного крою з глибоким вирізом на грудях та оригінальним оформленням кишень.

Образ доповнювали сумка-відро з крокодиловим принтом на кілька тонів темніше, класичні туфлі-човники чорного кольору та золоті прикраси.

[ + – ] Сара Джесіка Паркер у модній небесно-блакитній сукні-жакеті Фото: Getty Images

Сара Джесіка Паркер зі своїми партнерками зі знімального майданчика вже не раз задавала модні тренди на весь сезон, оскільки будь-який образ, який вони на себе приміряють, активно "розбирається" модними оглядачами та підхоплюється шанувальниками. Так, влітку ЗМІ звернули увагу на зовнішній вигляд героїнь проєкту, Сари Джессіки Паркер і Крістін Девіс, які з'явилися на зйомках у речах рожевого кольору.

На Сарі була сукня в білу смужку під рожевим пальто, а на Крістін — в'язана сукня-футляр із короткими рукавами рожевого кольору.

Як обрати модний жакет, щоб завжди мати можливість створити завжди актуальний образ.