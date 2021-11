Сара Джессика Паркер показала платье-жакет, которое станет хитом следующего сезона

Платье-жакет – два в одном! Универсальный и элегантный он станет отличной основой для делового образа.

Платье-жакет, по мнению многих дизайнеров с мировым именем, в следующем сезоне весна-лето станет одной из самых актуальных вещей в гардеробе. Однако56-летняя актриса Сара Джессика Паркер уже сейчас демонстрирует, насколько стильно и эффектно смотрится этот наряд.

На съемочной площадке продолжения сериала "Секс в большом городе" And Just Like That героиня Сары Кэрри Брэдшоу появилась в эффектном небесно-голубом платье-жакете свободного кроя с глубоким вырезом на груди и оригинальным оформлением карманов.

Образ дополняли сумка-ведро с крокодиловым принтом на пару тонов темнее, классические туфли-лодочки черного цвета и золотые украшения.

[ + – ] Сара Джессика Паркер в модном небесно-голубом платье-жакете Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер со своими партнершами по съемочной площадке уже не раз задавала модные тренды на весь сезон, поскольку любой образ, который они на себя примеряют, активно "разбирается" модными обозревателями и подхватывается поклонниками. Так, летом СМИ обратили внимание на внешний вид героинь проекта, Сары Джессики Паркер и Кристин Дэвис, которые появились на съемках в вещах розового цвета.

На Саре было платье в белую полоску под розовым пальто, а на Кристин – вязанное платье-футляр с короткими рукавами розового цвета.

Напомним, как выбрать модный жакет, чтобы всегда иметь возможность создать всегда актуальный образ.