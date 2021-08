Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис появились на съемках в розовом (фото)

Сценаристы сериала выбрали для героинь вещи модного в этом сезоне цвета, и, несмотря на свой возраст, 56-летние Сара и Кристин выглядели в них очень элегантно.

В Нью-Йорке продолжаются съемки продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That, и рабочая площадка давно стала излюбленным местом папарацци, которые ловят на камеру все детали процесса. В этот раз СМИ обратили внимание на внешний вид героинь проекта, Сары Джессики Паркер и Кристин Дэвис, которые появились на съемках в вещах розового цвета, который весьма модный в этом сезоне, пишет Daily Mail.

Во время съемок уличной сцены в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене на Саре, которая играет Кэрри Брэдшоу, было платье в белую полоску под розовым пальто и белые шлепанцы на каблуках. В качестве украшения она выбрала кулон. Волосы актрисы были зачесаны на прямой пробор и собраны в хвост, а в руках она держала черную сумку WNYC.

Кристин, исполняющая роль матери двоих детей Шарлотты Йорк Голденблатт, появилась в вязанном платье-футляре с короткими рукавами, застегивающимся на пояс, и глянцевыми туфлями телесного цвета. При ней была сумка Louis Vuitton, а на руке красовались дорогие часы.

Между дублями Кристин повторяла реплики из сценария, который держал один из членов съемочной группы, а также переобувалась, меняя туфли на шпильке на удобные коричневые шлепки.

[ + – ] Съемочный процесс в самом разгаре Фото: Getty Images

Пока камеры переключались, Дэвис запрыгнула в заднюю часть черной машины, обозначив, что это приложение для обмена поездками, такое как Lyft или Uber, и попрощалась со своей экранной лучшей подругой. За всеми действиями следил исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.

Перезапуск популярного сериала будет состоять из 10 эпизодов, за каждый из которых исполнительницы главных ролей получат по миллиону долларов. В фильме появятся взрослые дети героинь, а также вернется бывшая жена мистера Бига Наташа, которую заметили на съемочной площадке.

Согласно деталям сценария, которые просочились в Сеть, Кэрри Брэдшоу разведется с мужем и будет решать с ним финансовые споры.