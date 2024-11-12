Ярких фруктов и цветов еще не существовало: когда животные начали видеть в цвете

В животном царстве цвета получили две важные функции. Кроме того, яркие оттенки послужили фруктам для распространения семян.

Цветное зрение у животных развилось еще 500 миллионов лет назад, до появления ярких фруктов и цветов. Об этом со ссылкой на недавнее научное исследование под руководством Джона Дж. Винса из Университета Аризоны 11 ноября сообщили в Interesting Engineering.

Ученые исследовали эволюцию таких "заметных цветов" как красный, желтый и синий. Они выяснили, что животные начали видеть цвета раньше появления разноцветных фруктов на 150 миллионов лет и красочных цветов на примерно 200 миллионов лет.

Эта задержка заложила почву для двух важных эволюционных применений цвета — как предупредительных и сексуальных сигналов. Древнейшим является способ предупреждения через цвет. Такая стратегия, в частности, присуща ядовитым змеям и лягушкам.

Примерно 150 миллионов лет назад, еще до появления сексуальных цветовых сигналов, эти предупреждения помогали сдерживать хищников. Они эффективны даже среди видов, которые фактически не видят мир цветным. То есть хищники распознают как опасные оттенки, которые способны демонстрировать животные, сами не способные это увидеть.

Сексуальные сигналы возникли уже примерно 100 миллионов лет назад. В этом случае представители обоих полов должны быть способны различать цвета, чтобы ухаживание имело какой-то эффект. Такие проявления ограничены позвоночными (например, рыбами и птицами) и членистоногими (такими как пауки и насекомые). Дело в том, что они имеют необходимую для общения с помощью цветов остроту зрения.

Развитию сексуальных сигналов способствовали рыбы в океане, а также птицы и ящерицы на суше. Взрыв цвета может объясняться конкуренцией за партнеров или необходимостью визуально выделяться в сложных средах.

Растения приобрели привлекательные цвета уже позже цветов и фруктов. Яркие фрукты привлекали животных к распространению своих семян. Это подчеркивает связь между растительным и животным царствами. Однако причина задержки между эволюцией зрения животных и началом передачи соответствующих сигналов пока неизвестна.

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