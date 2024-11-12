Яскравих фруктів і квітів ще не існувало: коли тварини почали бачити у кольорі

У тваринному царстві кольори отримали дві важливі функції. Окрім того, яскраві відтінки послугували фруктам для розповсюдження насіння.

Кольоровий зір у тварин розвинувся ще 500 мільйонів років тому, до появи яскравих фруктів і квітів. Про це з посиланням на нещодавнє наукове дослідження під керівництвом Джона Дж. Вінса з Університету Аризони 11 листопада повідомили в Interesting Engineering.

Науковці досліджували еволюцію таких "помітних кольорів" як червоний, жовтий і синій. Вони з’ясували, що тварини почали бачити кольори раніше за появу різноколірних фруктів на 150 мільйонів років та барвистих квітів на приблизно 200 мільйонів років.

Ця затримка заклала ґрунт для двох важливих еволюційних застосувань кольору — як попереджувальних та сексуальних сигналів. Найдавнішим є спосіб попередження через колір. Така стратегія, зокрема, притаманна отруйним зміям та жабам.

Приблизно 150 мільйонів років тому, ще до появи сексуальних колірних сигналів, ці попереджання допомагали стримувати хижаків. Вони ефективні навіть серед видів, які фактично не бачать світ кольоровим. Тобто хижаки розпізнають як небезпечні відтінки, які здатні демонструвати тварини, самі не здатні це побачити.

Сексуальні сигнали виникли вже приблизно 100 мільйонів років тому. У цьому випадку представники обох статей мають бути здатні розрізняти кольори, щоб залицяння мало якийсь ефект. Такі прояви обмежені хребетними (наприклад, рибами та птахами) та членистоногими (такими як павуки та комахи). Річ у тім, що вони мають необідну для спілкування за допомогою кольорів гостроту зору.

Розвитку сексуальних сигналів сприяли риби в океані, а також птахи і ящірки на суші. Вибух кольору може пояснюватись конкуренцією за партнерів або необхідністю візуально вирізнятись у складних середовищах.

Рослини набули привабливі кольори вже пізніше за квіти й фрукти. Яскраві фрукти залучали тварин до розповсюдження свого насіння. Це підкреслює зв’язок між рослинним і тваринним царствами. Проте причина затримки між еволюцією зору тварин та початком передачі відповідних сигналів поки невідома.

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