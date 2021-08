Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс з'явилися на зйомках у рожевому (фото)

Сценаристи серіалу вибрали для героїнь речі модного цього сезону кольори, і, незважаючи на свій вік, 56-річні Сара та Крістін мали дуже елегантний вигляд у них.

У Нью-Йорку тривають зйомки продовження серіалу "Секс у великому місті" під назвою And Just Like That, і робочий майданчик давно став улюбленим місцем папараці, які ловлять на камеру всі деталі процесу. Цього разу ЗМІ звернули увагу на зовнішній вигляд героїнь проекту, Сари Джесіки Паркер і Крістін Девіс, які з'явилися на зйомках у речах рожевого кольору, який дуже модний у цьому сезоні, пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Під час зйомок вуличної сцени в Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені на Сарі, яка грає Керрі Бредшоу, була сукня в білу смужку під рожевим пальто та білі шльопанці на підборах. У якості прикраси вона вибрала кулон. Волосся актриси було зачесане на прямий проділ і зібране в хвіст, а в руках вона тримала чорну сумку WNYC.

Крістін, яка виконує роль матері двох дітей Шарлотти Йорк Голденблатт, з'явилася в вязаній сукні-футлярі з короткими рукавами, яка застібається на пояс, і глянцевими туфлями тілесного кольору. При ній була сумка Louis Vuitton, а на руці красувався дорогий годинник.

Між дублями Крістін повторювала репліки зі сценарію, який тримав один із членів знімальної групи, а також перевзувалася, змінюючи туфлі на шпильці на зручні коричневі шльопанці.

[ + – ] Знімальний процес у самому розпалі Фото: Getty Images

Поки камери переключалися, Девіс застрибнула в задню частину чорної машини, позначивши, що це додаток для обміну поїздками, таке як Lyft або Uber, і попрощалася зі своєю екранною найкращою подругою. За всіма діями стежив виконавчий продюсер серіалу Майкл Патрік Кінг.

Перезапуск популярного серіалу складатиметься з 10 епізодів, за кожен із яких виконавиці головних ролей отримають по мільйону доларів. У фільмі з'являться дорослі діти героїнь, а також повернеться колишня дружина містера Біга Наташа, яку помітили на знімальному майданчику.

Згідно з деталями сценарію, які просочилися в мережу, Керрі Бредшоу покине свого чоловіка та вирішуватиме з ним фінансові суперечки.