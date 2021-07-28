У сиквелі фільму "Секс у великому місті" з'являться діти Міранди і Шарлотти

З чотирьох героїнь в оригінальному серіалі дітьми встигли обзавестися тільки двоє, Керрі і Саманта залишилися бездітними

У Нью-Йорку тривають зйомки сиквелу популярного серіалу "Секс у великому місті". І шанувальники телесаги можуть спостерігати за оновленнями прямо на вулицях, і бачити, хто з героїв знову буде представлений у серіалі навіть до того, як про це повідомлять офіційні джерела. Так і стало відомо, що діти Міранди і Шарлотти повернутися на екрани. Про це пише ETonline.

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Днями папараці помітили, що на майданчику до актрис, які грають головні ролі — Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс, — приєдналися нові молоді актори. Крістін, яка виконує роль Шарлотти, була помічена в компанії двох дівчаток, а Синтію, яка грає Міранду, супроводжував рудий юнак.

[ + – ] Міранда із сином Бреді [ + – ] Шарлотта з дочкою Лілі

Зйомки проходили біля Манхеттенської музичної школи, тому шанувальники серіалу припустили, що це дорослі діти головних героїнь: дочки Шарлотти Лілі і Роуз, а також син Міранди — Бреді.

Офіційно про це поповнення кастингу серіалу поки не оголошували, але Лілі тепер грає Кеті Енг, 25-річна співачка і актриса з Нью-Йорка. Однак видно, що Роуз — типовий підліток, який не бажає наслідувати правила і одягається, як їй заманеться.

[ + – ] Шарлотта і Гаррі з дочками [ + – ] Шарлотта з дочкою Лілі

Нагадаємо, у шостому сезоні серіалу Шарлотта і її чоловік Гаррі удочерили дівчинку Лілі з Китаю після безуспішних спроб завагітніти. У серіалі її роль тоді виконували близнюки Олександра і Паркер Фонг. До слова, близнюки, яким наразі по 18 років, збираються вивчати кіновиробництво і далі зніматися у фільмах. Вони вже з'являлися в декількох серіалах, серед яких "Всі мої діти", що вийшов у 2008 році.

У першому фільмі-сиквелі в пари народжується і біологічна дитина. Її також грали близнюки — Ліліана і Сабріна Піццуто. У новому серіалі роль Роуз виконає 12-річна Алекса Суїнтон, найбільш відома за роллю Єви Роудс у серіалі Showtime "Мільярди".

Сина Міранди і Стіва в серіалі грав актор Джозеф Папо, який у кіно більше не знімався. Роль змужнілого Бреді тепер дісталася 23-річному Найлу Каннінгему.

[ + – ] Міранда з чоловіком і сином

І, незважаючи на мрії шанувальників про повернення в серіал Саманти, яку грала Кім Кетролл, це, схоже, так і не станеться. Її замінять відразу кілька нових кращих подруг: "самодостатня жінка-брокерка з нерухомості на Манхеттені", "мати трьох дітей з Парк-авеню і режисерка-документалістка", а також "блискуча професорка права Колумбійського університету".

Також раніше згадувалося, що місце Саманти займе гендерно-нейтральний комік Че Діас, який просуває прогресивний погляд на гендерні ролі.