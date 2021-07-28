В сиквеле "Секса в большом городе" появятся дети Миранды и Шарлотты

Из четырех героинь в оригинальном сериале детьми успели обзавестись только двое, Кэрри и Саманта остались бездетными

В Нью-Йорке продолжаются съемки сиквела популярного сериала "Секс в большом городе". И поклонники телесаги могут наблюдать за обновлениями прямо на улицах, и видеть, кто из героев снова будет представлен в сериале даже до того, как об этом сообщат официальные источники. Так и стало известно, что дети Миранды и Шарлотты вернуться на экраны. Об этом пишет ETonline.

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На днях папарацци заметили, что на площадке к актрисам, играющим главные роли — Саре Джессике Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, — присоединились новые молодые актеры. Кристин, исполняющая роль Шарлотты, была замечена в компании двух девочек, а Синтию, играющую Миранду, сопровождал рыжий юноша.

[ + – ] Миранда с сыном Брэди [ + – ] Шарлотта с дочерью Лили

Съемки проходили у Манхэттенской музыкальной школы, так что поклонники сериала предположили, что это подросшие дети главных героинь: дочери Шарлотты Лили и Роуз, а также сын Миранды – Брэди.

Официально об этом пополнении кастинга сериала пока не объявляли, но Лили теперь играет Кэти Энг, 25-летняя певица и актриса из Нью-Йорка. Однако видно, что Роуз – типичный подросток, который не желает следовать правилам и одевается, как ей вздумается.

[ + – ] Шарлотта и Гарри с дочерями [ + – ] Шарлотта с дочерью Лили

Напомним, в шестом сезоне сериала Шарлотта и ее муж Гарри удочерили девочку Лили из Китая после безуспешных попыток забеременеть. В сериале ее роль тогда исполняли близнецы Александра и Паркер Фонг. К слову, близнецы, которым сейчас по 18 лет, собираются изучать кинопроизводство и дальше сниматься в фильмах. Они уже появлялись в нескольких сериалах, среди которых "Все мои дети", вышедший в 2008 году.

В первом фильме-сиквеле у пары рождается и биологический ребенок. Ее также играли близнецы — Лилиана и Сабрина Пиццуто. В новом сериале роль Роуз исполнит 12-летняя Алекса Суинтон, наиболее известная по роли Евы Роудс в сериале Showtime "Миллиарды".

Сына Миранды и Стива в сериале играл актер Джозеф Папо, который в кино более не снимался. Роль повзрослевшего Брэди теперь досталась 23-летнему Найлу Каннингему.

[ + – ] Миранда с мужем и сыном

И, не смотря на мечты поклонников о возвращении в сериал Саманты, которую играла Ким Кэтролл, это, похоже, так и не случится. Ее заменят сразу несколько новых лучших подруг: "самодостаточная женщина-брокер по недвижимости на Манхэттене", "мать троих детей с Парк-авеню и режиссер-документалист", а также "блестящий профессор права Колумбийского университета".

Также ранее упоминалось, что место Саманты займет гендерно-нейтральный комик Че Диас, продвигающий прогрессивный взгляд на гендерные роли.