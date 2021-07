Більше не разом? У мережу потрапили деталі сценарію продовження серіалу "Секс у великому місті"

За сюжетом, у перезапуску серіалу Керрі Бредшоу поповнить клуб колишніх дружин містера Біга.

У Нью-Йорку повним ходом ідуть зйомки продовження серіалу "Секс у великому місті" під назвою And Just Like That, і поки фанати думають, як же розвиватимуться події в помітно пристарілих героїнь, у мережі зʼявилися деякі деталі сценарію, пише Page Six.

Судячи з інформації, що просочилася зі знімального майданчика, Керрі Бредшоу та містер Біг розлучаються, тому градус переживань у серіалі зашкалює.

Як відомо, Керрі та містер Біг одружилися в попередньому серіалі, незважаючи навіть на те, що вперше він кинув її біля вівтаря в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. У перезапуску проекту Керрі у виконанні Сари Джесіки Паркер, якій зараз за 50, і містер Біг, роль якого грає Кріс Нот, схоже, розлучилися та тепер борються за фінанси

У новій сцені Керрі обідає з кращими друзями Стенфордом Блатч (Віллі Гарсон), Мірандою Гоббс (Сінтія Ніксон) і Шарлоттою Йорк Голденблатт (Крістін Девіс). Вона каже їм, що зараз у неї не все добре:

"Я записувала подкаст на плівку, я мила волосся. Так, я не їла та не спала, але принаймні мені подобався мій шлюб. Тепер я всього лише одна з дружин, про яких він дбав?".

Шанувальники памʼятають, що містер Біг був двічі одружений до Керрі — із видавницею Барбарою, яку зіграла Ноель Бек, і Наташею Нагінською у виконанні Бріджит Мойнаген. До речі, останню помітили на зйомках — вона виходить із авто. На думку обивателів, Наташа повернеться в серіал. Правда, у якості кого, поки що невідомо.

Тим часом у мережі продовжують публікувати кадри зі зйомок. Наприклад, зʼявилося відео, як Керрі, вбрана в гарну сукню, кудись стрімко біжить на підборах.

