Панічна втеча на підборах: з'явилися нові кадри зі зйомок продовження "Сексу у великому місті"

Зйомки повним ходом ідуть у Нью-Йорку, де вже три подруги демонструють нові наряди

У Нью-Йорку повним ходом ідуть зйомки продовження серіалу "Секс у великому місті", яке отримало назву And Just Like That. Виконавиці головних ролей були помічені на міських вулицях у нових дизайнерських нарядах. Про це пише Variety.

Сара Джессіка Паркер зʼявилася на майданчику в приталеній рожевій сукні-сорочці з ременем, всипаному заклепками, у чорних туфля-човниках на шпильках і з зеленою сумочкою-багетом під пахвою. Для Синтії Ніксон стилісти серіалу вибрали плаття схожого крою, але довше та в біло-коричневу клітку, яке доповнили широким ременем і босоніжками на танкетці в тон.

[ + – ] Три подруги знову зустрічаються на Магеттені

Крістін Девіс зʼявилася на зйомках у приталеному сарафані поверх білої футболки, босоніжках на стійкому каблуці та з білою сумкою-кошиком із весняно-літньої колекції Fendi.

На відео зі зйомок видно, що актриси відігравали сцену, у якій їх щось шокує в будинку навпроти, після чого вони біжать із місця події.

У новому сезоні художника по костюмах Патрицію Філд, яка створювала індивідуальні образи для кожної з героїнь, замінила Моллі Роджерс. І вже стало ясно, що героїня Паркер залишилася вірна екстравагантному стилю з безліччю вінтажних дрібничок, героїня Ніксон, як і в попередніх сезонах, віддає перевагу зручному одягу, а Шарлотта, чию роль виконує Крістін Девіс, залишилася прихильницею романтичних і жіночних нарядів.

[ + – ] Гардеробна серіалу-сиквела

Роджерс уже встигла одягти героїнь у речі з останніх колекцій. Наприклад, туфлі "Мері Джейн" Celine зʼявляються на першому офіційному фото продовження серіалу.

[ + – ] Перше фото зі зйомок. з'явилося в Мережі

Зʼявляться в серіалі й туфлі від Manolo Blahnik, які стали культовими та заради яких Керрі була готова залізти в борги та не платити за квартиру.

Крім цього стали відомі й подробиці сценарію продовження знаменитого серіалу. Якщо вірити таблоїдам, які повідомили про витік, то в сиквелі Керрі та Містер Біг розлучаться.

В одній зі сцен нового сезону Керрі буде обговорювати історію своїх стосунків за вечерею з Мірандою, Шарлоттою та своїм кращим другом Стенфордом. "Я записувала подкаст, я мила голову. Так, я не їла і не спала, але принаймні я не переживала через свій шлюб. Тепер я просто одна з його дружин, про яких він дбав?" — говорить героїня своїм друзям.

Відомо також, що Керрі змінить роботу, із колумністки New York Star вона стане авторкою книг і почне записувати подкасти, дотримуючись духу часу. А ще в Мережу просочилася новина про суму гонорарів актрис. За кожну серію сиквелу вони отримають по мільйону доларів кожна.

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав усю інформацію про новий серіал про трьох подруг із Нью-Йорка. Адже, як стало відомо ще до початку зйомок, Саманта, чию роль виконувала Кім Кетролл, у сиквелі не зʼявиться, її замінили на гендерно-нейтрального коміка.