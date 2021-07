Паническое бегство на каблуках: появились новые кадры со съемок продолжения "Секса в большом городе"

Съемки полным ходом идут в Нью-Йорке, где уже три подруги демонстрируют новые наряды

В Нью-Йорке полным ходом идут съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", которое получило название And Just Like That. Исполнительницы главных ролей были замечены на городских улицах в новых дизайнерских нарядах. Об этом пишет Variety.

Сара Джессика Паркер появилась на съемках в приталенном розовом платье-рубашке с ремнем, усыпанным заклепками, в черных лодочках на шпильках и с зеленой сумочкой-багетом под мышкой. Для Синтии Никсон стилисты сериала выбрали платье похожего кроя, но более длинное и в бело-коричневую клетку, которое дополнили широким ремнем и босоножками на танкетке в тон.

Кристин Дэвис же появилась на съемках в приталенном сарафане поверх белой футболки, босоножках на устойчивом каблуке и с белой сумкой-корзиной из весенне-летней коллекции Fendi.

На видео со съемок видно, что актрисы отыгрывали сцену, в которой их что-то шокирует в доме напротив, после чего они бегут с места происшествия.

В новом сезоне художника по костюмам Патрицию Филд, которая создавала индивидуальные образы для каждой из героинь, заменила Молли Роджерс. И уже стало ясно, что героиня Паркер осталась верна экстравагантному стилю со множеством винтажных вещичек, героиня Никсон, как и в предыдущих сезонах, отдает предпочтение удобном нарядам, а Шарлотта, чью роль исполняет Кристин Дэвис – осталась поклонницей романтичных и женственных нарядов.

Роджерс уже успела нарядить героинь в вещи из последних коллекций. Например, туфли "Мэри Джейн" Celine, появляются на первом официальном фото продолжения сериала.

Появятся в сериале и ставшие культовыми туфли от Manolo Blahnik, ради которых Кэрри была готова залезть в долги и не платить за квартиру.

Кроме этого стало известны и подробности сценария продолжения знаменитого сериала. Если верить таблоидам, которые сообщили об утечке, то в сиквеле Кэрри и Мистер Биг разведутся.

В одной из сцен нового сезона Кэрри будет обсуждать историю своих отношений за ужином с Мирандой, Шарлоттой и своим лучшим другом Стэнфордом. "Я записывала подкаст, я мыла голову. Да, я не ела и не спала, но по крайней мере я не переживала из-за своего брака. Теперь я просто одна из его жен, о которых он заботился?", — говорит героиня своим друзьям.

Известно также, что Кэрри сменит работу, из колумнистки New York Star она станет автором книг и начнет записывать подкасты, следуя духу времени. А еще в Сеть просочилась новость о сумме гонораров актрис. За каждую серию сиквела они получат по миллиону долларов каждая.

Напомним, ранее Фокус собрал всю информацию о новом сериале про трех подруг из Нью-Йорка. Ведь, как стало известно еще до начала съемок, Саманта, чью роль исполняла Ким Кэтролл, в сиквеле не появится, ее заменили на гендерно-нейтрального комика.