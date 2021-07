Больше не вместе? В Сеть попали детали сценария продолжения сериала "Секс в большом городе"

По сюжету, в перезапуске сериала Кэрри Брэдшоу пополнит клуб бывших жен мистера Бига.

В Нью-Йоркеполным ходом идут съемки продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That, и пока фанаты гадают, как же будут развиваться события у заметно постаревших героинь, в Сеть утекли некоторые детали сценария, пишет Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Судя по информации, просочившейся со съемочной площадки, Кэрри Брэдшоу и мистер Биг разводятся, поэтому градус переживаний в сериале зашкаливает.

Как известно, Кэрри и мистер Биг поженились в предыдущем сериале, несмотря даже на то, что в первый раз он бросил ее у алтаря в Нью-Йоркской публичной библиотеке. В перезапуске проекта Кэрри в исполнении Джессики Паркер, которой сейчас за 50, и мистер Биг, роль которого играет Крис Нот, похоже, развелись и теперь борются за финансы

В новой сцене Кэрри обедает с лучшими друзьями Стэнфордом Блатчем (Уилли Гарсон), Мирандой Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлоттой Йорк Голденблатт (Кристин Дэвис). Она говорит им, что сейчас у нее не все хорошо:

"Я записывала подкаст на пленку, я мыла волосы. Да, я не ела и не спала, но, по крайней мере, мне нравился мой брак. Теперь я всего лишь одна из жен, о которых он заботился?".

Поклонники помнят, что мистер Биг был дважды женат до Кэрри – на издателе Барбаре, которую сыграла Ноэль Бек, и Наташе Нагински в исполнении Бриджит Мойнахэн. Кстати, последнюю заметили на съемках, выходящей из авто. По мнению обывателей, "Наташа" вернется в сериал. Правда, в качестве кого, пока что неизвестно.

Тем временем в Сети продолжают публиковать кадры со съемок. Например, появилось видео, как Кэрри, наряженная в красивое платье, куда-то стремительно бежит на каблуках.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что известно о перезапуске культового сериала.