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Стиль життя Модні тренди 2023

Як носити піджак взимку: головні правила (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Не варто відкладати улюблений блейзер чи піджак до теплих часів.

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Без піджака обійтися можна практично завжди, проте він розбавляє будь-який образ, а часто навіть стає його родзинкою, тому експериментувати варто. Якщо влітку чи навесні з носінням піджака не виникає проблем, то в холодну пору року постає питання: як правильно сховати його під верхнім одягом. Фокус розповідає головні правила поєднання зими та піджака.

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Об'ємний пуховик, пальто або шуба

Для того, аби сховати складки на руках, а поділ піджака не виглядав з-під верхнього одягу, варто обирати ще більшу куртку чи пальто. За обʼємним верхнім одягом не буде видно вашого піджака, а у приміщенні ви знімете куртку і повноцінно демонструватимете свій стильний піджак.

Дженніфер Лопес в оверсайз пальті Fullscreen
Дженніфер Лопес в оверсайз пальті
Фото: Getty Images

Водолазка або тепла кофта

У холодну пору року піджаки варто носити з водолазками та теплими кофтами, відмовившись до тепла від футболок та топів. Таким чином вам буде тепліше як на вулиці, так і в приміщеннях.

Кейт Міддлтон поєднує піджаки з джемперами Fullscreen
Кейт Міддлтон поєднує піджаки з джемперами
Фото: Getty

Не варто поєднувати піджак із короткою курткою

З-під короткої куртки виглядатиме частина піджака, що точно не зробить ваш образ стильним. Тому варто зосередитися на довгих фасонах.

Взимку варто обирати довші куртки Fullscreen
Взимку варто обирати довші куртки
Фото: Соцсети

Поєднання з пальтом

Найкращим рішенням у холодні дні стане поєднання теплого пальта з піджаком. Його не буде видно під верхнім одягом, до того ж піджак додатково зігріватиме вас.

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Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Твідові варіанти

Такий фасон стане стильним та теплішим варіантом. Проте його варто носити за правилами, описаними вище.

Королева Летиція Fullscreen
Королева Летиція
Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Іспанії Летиція приміряла стильний твідовий піджак.

Також Фокус писав про найкращі появи Кейт Міддлтон у блейзерах та піджаках.