Как носить пиджак зимой: главные правила (фото)

Не стоит откладывать любимый блейзер или пиджак до теплых времен.

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Без пиджака обойтись можно практически всегда, однако он разбавляет любой образ, а часто даже становится его изюминкой, поэтому экспериментировать стоит. Если летом или весной с ношением пиджака не возникает проблем, то в холодное время года возникает вопрос: как правильно спрятать его под верхней одеждой. Фокус рассказывает главные правила сочетания зимы и пиджака.

Важно

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Объемный пуховик, пальто или шуба

Для того, чтобы скрыть складки на руках, а подол пиджака не выглядывал из-под верхней одежды, стоит выбирать еще большую куртку или пальто. За объемной верхней одеждой не будет видно вашего пиджака, а в помещении вы снимете куртку и полноценно будете демонстрировать свой стильный пиджак.

Дженнифер Лопес в оверсайз пальто Фото: Getty Images

Водолазка или теплая кофта

В холодное время года пиджаки стоит носить с водолазками и теплыми кофтами, отказавшись до тепла от футболок и топов. Таким образом вам будет теплее как на улице, так и в помещениях.

Кейт Миддлтон сочетает пиджаки с джемперами Фото: Getty

Не стоит сочетать пиджак с короткой курткой

Из-под короткой куртки будет выглядывать часть пиджака, что точно не сделает ваш образ стильным. Поэтому стоит сосредоточиться на длинных фасонах.

Зимой стоит выбирать более длинные куртки Фото: Соцсети

Сочетание с пальто

Лучшим решением в холодные дни станет сочетание теплого пальто с пиджаком. Его не будет видно под верхней одеждой, к тому же пиджак дополнительно согреет вас.

Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Твидовые варианты

Такой фасон станет стильным и теплым вариантом. Однако его следует носить по правилам, описанным выше.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королева Испании Летиция примерила стильный твидовый пиджак.

Также Фокус писал о лучших появлениях Кейт Миддлтон в блейзерах и пиджаках.