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Стиль жизни Модные тренды 2023

Как носить пиджак зимой: главные правила (фото)

Кейт Миддлтон, пиджаки, как носить пиджак зимой, тренды зимы 2023, модные пиджаки на зиму 2023, королева летиция
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Не стоит откладывать любимый блейзер или пиджак до теплых времен.

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Без пиджака обойтись можно практически всегда, однако он разбавляет любой образ, а часто даже становится его изюминкой, поэтому экспериментировать стоит. Если летом или весной с ношением пиджака не возникает проблем, то в холодное время года возникает вопрос: как правильно спрятать его под верхней одеждой. Фокус рассказывает главные правила сочетания зимы и пиджака.

Важно
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Объемный пуховик, пальто или шуба

Для того, чтобы скрыть складки на руках, а подол пиджака не выглядывал из-под верхней одежды, стоит выбирать еще большую куртку или пальто. За объемной верхней одеждой не будет видно вашего пиджака, а в помещении вы снимете куртку и полноценно будете демонстрировать свой стильный пиджак.

Дженнифер Лопес в оверсайз пальто Fullscreen
Дженнифер Лопес в оверсайз пальто
Фото: Getty Images

Водолазка или теплая кофта

В холодное время года пиджаки стоит носить с водолазками и теплыми кофтами, отказавшись до тепла от футболок и топов. Таким образом вам будет теплее как на улице, так и в помещениях.

Кейт Миддлтон сочетает пиджаки с джемперами Fullscreen
Кейт Миддлтон сочетает пиджаки с джемперами
Фото: Getty

Не стоит сочетать пиджак с короткой курткой

Из-под короткой куртки будет выглядывать часть пиджака, что точно не сделает ваш образ стильным. Поэтому стоит сосредоточиться на длинных фасонах.

Зимой стоит выбирать более длинные куртки Fullscreen
Зимой стоит выбирать более длинные куртки
Фото: Соцсети

Сочетание с пальто

Лучшим решением в холодные дни станет сочетание теплого пальто с пиджаком. Его не будет видно под верхней одеждой, к тому же пиджак дополнительно согреет вас.

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Фото: Instagram hannahchelsiehudson

Твидовые варианты

Такой фасон станет стильным и теплым вариантом. Однако его следует носить по правилам, описанным выше.

Королева Летиция Fullscreen
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Напомним, королева Испании Летиция примерила стильный твидовый пиджак.

Также Фокус писал о лучших появлениях Кейт Миддлтон в блейзерах и пиджаках.