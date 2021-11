Модные тренды 2022. Сара Джессика Паркер показала, с чем носить белое пальто следующей весной

Сочетание белого наряда с черными обувью и сумкой смотрится актуально в любом сезоне, и следующая весна не станет исключением.

Американская актриса Сара Джессика Паркер, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе" и его продолжении под названием And Just Like That, постоянно находится под пристальным внимание папарации и задает модные тренды.

Так, за несколько недель до премьеры перезапуска культового проекта Сара появилась на съемках в Нью-Йорке в стильном образе, который станет одним из хитов следующей весны. На ней было белое кашемировое пальто свободного кроя длиной чуть ниже колена, которое она накинула поверх белого платья, застегивающегося на пуговицы на груди. Образ дополнили черная с металлическими заклепками сумка-мешок, изящные черные лодочки и неброское украшение на шее. Волосы Паркер были распущены и завиты в легкие локоны.

[ + – ] Сара Джессика Паркер продемонстрировала классическое сочетание черного и белого Фото: Getty Images

Несмотря на то, что многие считают такой цвет верхней одежды непрактичным, он смотрится очень эффектно, придавая образу благородство и шик.

Ранее Сара Джессика Паркер прогулялась по улицам в голубом платье-жакете, и многие модницы уже отметили себе его как обязательное к покупке при формировании гардероба на следующий сезон.

Напомним, актриса снялась для британского Vogue в нарядах от кутюр и рассказала о том, что ей часто приходится сталкиваться с критикой в Сети. Пользователи осуждают ее и ее коллег по площадке за внешний вид, поскольку считают, что они выглядят слишком старыми. На это Сара отвечает, что она не может остановить старение, а женщины за 50 – такие же живые, чувствительные и сексуальные, как и более младшие.