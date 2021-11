56-летняя Сара Джессика Паркер снялась в роскошных образах для Vogue (фото, видео)

Сара Джессика Паркер примерила наряды от лучших домов моды и рассказала, как столкнулась с эйджизмом в соцсетях.

Американская актриса Сара Джессика Паркер появилась на обложке декабрьского номера Vogue 2021 года в преддверии выхода на экраны перезапуска "Секса в большом городе" под названием And Just Like That.

На обложке исполнительница роли Кэрри Бредшоу позирует в роскошном платье из коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, которая была показана в Венеции в начале этого года. Платье телесного цвета состоит из развевающихся слоев тюля и сложной вышивки в виде замысловатого цветочного орнамента. Ее волосы гладко зачесаны и собраны в пучок. При этом актриса не стала скрывать седину.

[ + – ] Cара Джессика паркер в платье Dolce & Gabbana Фото: Vogue

Сара также примерила на себя роскошные наряды и от других не менее известных брендов – Alexander McQueen, Fendi, Christopher John Rogers, Valentino, Chanel и Dior. Стилистом для фотосессии выступила дизайнер Табита Саймонс, а бэкстейдж со съемок появился на странице Vogue в Instagram.

[ + – ] Съемки Сары Джессики Паркер для Vogue

В интервью журналу среди прочего актриса прокомментировала критику ее и ее стареющих коллег по актерскому составу. По ее словам, им пришлось столкнуться с лавиной "женоненавистничества" из-за возраста, чего бы обыватели не позволили себе в адрес мужчин.

"Седые волосы! У нее есть седые волосы? Я сижу с Энди Коэном (ведущий ток-шоу, продюсер и писатель американского радио и телевидения, – прим.ред), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Я не знаю, что вам сказать, народ! Особенно в социальных сетях. Каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы были в полном порядке в своем возрасте. Складывается впечатление, будто им почти нравится, когда мы испытываем боль от того, кем мы являемся сегодня. Мы выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что я буду с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?", – недоумевает актриса.

Фото: Vogue

Сара Джессика Паркер подчеркнула, что в сериале показано: женщины за 50 так же живы, активны, сексуальны, а время придет и изменит всех.

Напомним, Сара Джессика Паркер появилась на съемках в платье-жакете, которое станет популярным в следующем сезоне.

Сериал And Just Like That выходит на экраны уже в декабре этого года. Перезапуск "Секса в большом городе" будет состоять из 10 эпизодов. Как писали в СМИ, за каждую серию исполнительницы главных ролей получат до миллиона долларов. В фильме появятся взрослые дети героинь, а также вернется бывшая жена мистера Бига Наташа, которую заметили на съемочной площадке.