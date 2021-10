Названа дата выхода продолжения "Секса в большом городе" (видео)

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер озвучила долгожданную информацию.

До выхода перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That осталось совсем немного. HBO наконец представил новый тизер шоу, в котором сообщается, что зрители увидят долгожданное продолжение уже в декабре этого года.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Таким образом авторы сериала решили сделать поклонникам "Секса в большом городе" подарок на Рождество и Новый год. And Just Like That будет состоять 10 эпизодов по полчаса каждый.

В опубликованном тизере Сара Джессика Паркер, исполняющая роль Кэрри Брэдшоу, говорит:

"Съемки, как мы говорим, следующей главы "Секса в большом городе", или, как мы любим это называть, "И просто так" с некоторыми любимыми друзьями". Затем актриса раскрывает дату премьеры сериала и посылает воздушный поцелуй поклонникам.

[ + – ] Продолжение сериала "секс в большом городе" зрители увидят уже в декабре

Впервые о возрождении "Секса в большом городе" актриса объявила 10 января. Оригинальный сериал транслировался на канале HBO с 1998 по 2004 год и состоял из 94 эпизодов (6 сезонов). За эти годы он получил 54 номинации на премию "Эмми", завоевав 7 из них, и 24 номинации на "Золотой глобус" (8 побед).

Шоу также привело к появлению двух кассовых фильмов. "Секс в большом городе" 2008 года собрал по всему миру более $415 млн. Несмотря на критику, фильм 2010 года "Секс в большом городе 2" принес $294 млн.

На волне успеха команда задумалась о третьей части, однако Ким Кэтролл, исполнительница роли Саманты Джонс, отказалась сниматься, из-за чего фильм так и не запустили в работу. Не увидят ее зрители и в продолжении "Секса в большом городе".

Как известно, недавно не стало актера Уилли Гарсона, игравшего Стэнфорда Блэтча, лучшего друга Кэрри. Ему было всего 57 лет. Он участвовал в съемках продолжения, но после его смерти сценаристам пришлось вносить изменения.

Ранее мы писали о том, как изменились герои сериала за 23 года с момента выхода первого эпизода.