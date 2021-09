"Секс в большом городе" 23 года спустя: как время изменило героев сериала

Сериал решили перезапустить под названием And Just Like That ("И просто так"). Оказалось, что за 23 года с момента выхода первых серий "Секса в большом городе" многие полюбившиеся герои изменились до неузнаваемости.

6 июня 1998 года на экраны вышла первая серия американского комедийно-драматического сериала "Секс в большом городе", рассказывающего о приключениях четырех подруг в огромном Нью-Йорке. На протяжении шести сезонов в нем обсуждались вопросы секса, карьеры, любви, роли женщины в современном обществе и многое другое. Зрители с удовольствием наблюдали за героями и развитием событий до 2004 года.

Спустя 17 лет сериал решили перезапустить под названием And Just Like That ("И просто так"), и сейчас на улицах мегаполиса полным ходом идут съемки нового проекта, а фанаты сериала следят за новыми фото со съемочной площадки, отмечая изменения в чертах любимых героев. Давайте посмотрим, как же преобразились ключевые персонажи сериала.

Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу

Главная героиня сериала – стильная, остроумная и сексуальная Кэрри в первых сезонах ведет колонку о сексе в газете The New York Star и "сохнет" по мистеру Бигу (Крис Нот). В новом сезоне Кэрри все та же модница, однако, в соответствиями с новыми тенденциями, она теперь ведущая модного подкаста.

В жизни вне съемочной площадки Сара Джессика Паркер – довольно успешная бизнесвумен, владелица бренда SJP Collection, который создает премиальную обувную линейку и аксессуары. У нее есть несколько обувных магазинов в Нью-Йорке, один из которых находится на Манхэттене. Кроме обуви, Сара продвигает парфюмерную серию Sarah Jessica Parker.

Крис Нот — Джон Престон/Мистер Биг

66-летний Крис Нот заметно поседел, однако с возрастом стал еще интереснее. Согласно деталям сценария, которые попали в Сеть, в перезапуске сериала он и Кэрри разведутся и будут делить совместно нажитое имущество.

Несмотря на сериальный образ мачо, в жизни Крис – примерный семьянин. Недавно он показал миру свою супругу, канадскую модель и киноактрису Тару Уилсон, которая подарила ему двоих детей. Как выяснилось, она ничего общего не имеет с экранной возлюбленной Нота.

Кроме "Секса в большом городе", Крис Нот появлялся в сериалах "Закон и порядок: Преступные намерения", где сыграл детектива полиции со взрывным характером, "Охота", "Доктор Кто", "Утреннее шоу" и других проектах.

Кристин Дэвис — Шарлотта Йорк

В сериале And Just Like That зрители увидят почти взрослых детей Шарлотты, а ее героиня, похоже, осталась любительницей стильных консервативных нарядов.

Роль Шарлотты стала для Кристин самой успешной в ее карьере и принесла ей номинации на "Эмми", American Comedy Awards и "Золотой глобус". До "Секса в большом городе" актриса успела сняться в сериалах "Мэлроуз Плейс", "Доктор Квин — женщина-врач", "Скорая помощь", "Друзья", "Атомный поезд", однако эти роли были не особо заметными.

Что касается других аспектов ее жизни, то Кристин активно выступает в защиту животных и даже патронирует Фонд дикой природы Дэвида Шелдрика. Она также с 2014 года является послом доброй воли Управления по делам беженцев ООН.

Актриса не замужем и самостоятельно воспитывает двух приемных детей.

Синтия Никсон — Миранда Хоббс

Миранда Хоббс полюбилась зрителям сериала как отличный юрист и независимая женщина, относящаяся к мужчинам с изрядной долей скептицизма. А еще – огненно-рыжая! Со временем она сменила свое отношение к сильному полу, вышла замуж, родила ребенка и стала чинной матерью семейства. В перезапуске проекта мы видим изрядно изменившуюся актрису, а от рыжего цвета волос Миранды не осталось и следа.

Синтия Никсон в последние годы не сходит с полос СМИ. И причина этому – не творческая, а личная жизнь актрисы, которая в 2004 году совершила камин-аут и призналась в том, что любит женщин. Это произошло через год после того, как знаменитость разорвала 15-летний гражданский брак с британцем Дэнни Мозесом.

В 2012 году Синтия Никсон связала себя узами брака со своей партнершей Кристин Маринони. У них растет сын Макс, которого Кристин родила с помощью ЭКО.

Никсон сумела побороть рак молочной железы, а в 2018 году объявила, что ее дочь решила сменить пол. Кроме того, Синтия всерьез увлеклась политикой и даже пыталась стать губернатором Нью-Йорка.

Ким Кэттролл — Саманта Джонс

Ким Кэттролл не вернулась в продолжение сериала, хотя ходят слухи, что она, возможно, появится во втором сезоне проекта. Ее запомнили в роли экстравагантной и скандальной владелицы PR-агентства Саманты Джонс, большой любительницы разговоров на интимные темы и человека, который без раздумий переходит от слов к делу.

В прессе часто писали о том, что роль Саманты стала главной в карьере Ким, однако сама актриса утверждала, что ничего общего со своей героиней не имеет, поскольку это всего лишь образ. Когда в 2018 году ее позвали в в полнометражный фильм "Секс в большом городе", Ким Кэттрол отказалась от съемок из-за разногласий с создателями проекта по поводу оплаты ее труда.

В 2020 году на экраны вышел сериал "Неприлично богатые", в котором Ким досталась роль Маргарет Монро. Однако недавно руководство канала Fox заявило, что из-за низких рейтингов проект не будет продолжен.

О жизни Ким вне экрана известно немного. Она так и не родила ребенка, выбрав путь чайлдфри, а в 2018 году потеряла 55-летнего брата, который покончил жизнь самоубийством. Эта трагедия сильно ударила по знаменитости, она не могла оправиться больше года.

Дэвид Эйгенберг — Стив Брэйди

Растопивший сердце неприступной Миранды бармен Стив, который сначала бросил ее, а затем стал ее мужем и отцом ее ребенка, тоже изменился. Что касается дальнейшей карьеры, то, пожалуй, второй самой известной ролью Дэвида стал образ лейтенанта Кристофера Херрманна в телесериале NBC "Пожарные Чикаго", съемки которого продолжаются и сейчас.

В копилке актера – второстепенные роли в сериалах "Убийства: жизнь на улице", "Скорая помощь", "Кинжал", "Закон и порядок: особые жертвы", "Холодное дело", "Рейнс", "Шепчущий призрак", "Мыслить как преступник", "Касл".

Кайл Маклахлен — Трей МакДугал

Звезда "Твин Пикс" Кайл Маклахлен сыграл в "Сексе в большом городе" мужчину мечты Шарлотты – красивого, богатого и интеллигентного врача Трея МакДугала. Брак пары оказался недолгим, и во время развода Шарлотта нашла человека, который в дальнейшем помог ей осуществить ее мечты.

Кроме "Твин Пикса" и "Секса в большом городе", актер снимался в "Отчаянных домохозяйках", криминальном многосерийном детективе "Закон и порядок", а в 2017 году снова триумфально вернулся на экраны в перезапуске культового сериала Дэвида Линча.

Среди последних работа Маклахлена – фантастический фильм "Тайна дома с часами", спортивная драма "Птица высокого полета", короткометражка "Нерешительная", сериал "Второй шанс Кэрол".

Сейчас, как видно на фото, 62-летний Кайл совершенно седой. По его словам, он посещает салоны и красит волосы перед очередными съемками, но выбирает максимально естественный цвет, просто чтобы скрыть седину. Актер признавался, что если бы не работа, он никогда бы не менял цвет шевелюры, поскольку ему нравится быть седым.

Эван Хэндлер — Гарри Голденблатт

Эван Хэндлер сыграл в оригинальном сериале "Секс в большом городе" адвоката Гарри Голденблатта, который занимался разводом Шарлотты и Трея. Он сумел расположить ее к себе и стать ее новым мужем.

После "Секса в большом городе" Хэндлер продолжил сниматься в многосерийных фильмах. Его последние работы – сериалы "Блудливая Калифорния", "Американская история преступлений", "Хорошая борьба" и многие другие. Кроме кино, он известен и как театральный актер. На Бродвее Эван Хэндлер появлялся в постановках "Я ненавижу Гамлета", "Дитя Соломона", "Воспоминания Брайтон Бич".

Но даже на этом таланты Хэндлера не исчерпываются. Он также известен как журналист, пишущий статьи для ряда крупных изданий. Его материалы появлялись в The New Yorker, ELLE Magazine и USA Weekend.

Джейсон Льюис — Джерри "Смит" Джеррод

В сериале Льюису досталась роль молодого актера Джерри Джеррода, который познакомился с Самантой Джонс в ресторане, где подрабатывал официантом. Сначала герои встречались только ради отличного секса, однако потом Саманта полюбила Смита и помогла ему стать мировой знаменитостью.

Роль красавчика поставила клеймо на карьере Льюиса в кино. В дальнейшем, признавался он, ему в основном предлагали роли смазливых парней. Однако яркая внешность актера и модели способствовала тому, что он в 2006 году попал в список "100 самых сексуальных мужчин из ныне живущих" по версии журнала People.

В 2010 году Льюис снова сыграл роль Джерри Джеррода в фильме "Секс в большом городе 2".

Бриджит Мойнахан — Наташа Нагинская

Американская актриса и модель сыграла вторую жену мистера Бига, на которой он женился в третьем сезоне, разбив сердце Кэрри. Правда, позже развелся, чем немало порадовал Брэдшоу. В перезапуске сериала эта героиня появится снова.

Актерская карьера успешной модели сложилась довольно неплохо. После "Секса в большом городе" она сыграла одну из главных ролей в комедийной драме "Бар "Гадкий койот"", затем были картины "Интуиция", "Цена страха", "Я, робот", "Джон Уик", "Полицейский седан", причем компанию в кадре Бриджит Мойнахан составили такие звезды первой величины как Джон Кьюсак, Уилл Смит, Бен Аффлек, Морган Фримен, Киану Ривз. Сейчас она снимается в сериале "Голубая кровь", 12-й сезон которого вышел в 2021 году.

Джон Корбетт — Эйдан Шоу

Актер, который сыграл владельца мебельного салона и зазнобу Кэрри Брэдшоу, не только изменился внешне, но и недавно женился после 20–летнего романа.

После "Секса в большом городе", в котором снимался в 2001-2002 годах, Джон Корбетт сыграл в сериале "Соединенные штаты Тары", романтической комедии "Интуиция", исполнил главную роль в картине "Моя большая греческая свадьба".

Корбетт также известен как исполнитель собственных песен в стиле кантри. В 2006 году он даже выпустил музыкальный альбом Good To Go.

