Второй сезон и возвращение Саманты: в HBO готовят сюрприз фанатам "Секса в большом городе"

Съемки первого сезона And Just Like That, который будет состоять из 10 серий, идут полным годом, однако HBO Max уже не исключают продолжения саги.

Стриминговый сервис HBO Max готовится анонсировать второй сезон перезапуска сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That, хотя съемки даже первого еще не завершены. Однако это – не единственный сюрприз, пишет Daily Mail.

Источник, близкий к постановке шоу, недавно сообщил о том, что во втором сезоне зрители, вполне вероятно, увидят и роскошную Саманту Джонс в исполнении Ким Кэтролл, которая ранее отказывалась сниматься в продолжении сериала.

По словам инсайдера, продюсерская работа и отзывы фанатов о перезапуске проекта были исключительно положительными, поэтому исполнительные продюсеры Майкл Патрик Кинг и Сара Джессика Паркер, она же Кэрри Брэдшоу, пытаются получить "зеленый свет" на дальнейшие съемки, к которым может присоединиться 64-летняя Кэтролл.

"Было очевидно, что люди будут скучать по Ким. Если она когда-нибудь передумает, она может вернуться. Женщины любят и ценят ее и хотели бы видеть ее в новом шоу. Вся цель этого сериала – показать, что дружба со временем развивается и меняется, поэтому Ким всегда будут рады, если она вернется "домой. Если бы представители Ким позвонили нам сейчас и сказали, что она доступна, мы бы забронировали ее на первый рейс в Нью-Йорк. Еще есть время", – заявил источник.

Представитель HBO Max пока что не стал комментировать журналистам, может ли Кэтролл вернуться.

Исполнительницы главных ролей получат по миллиону долларов за каждую из 10 серий.

Сериал And Just Like That покажет Кэрри, Миранлу Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотту Йорк (Кристин Дэвис), которым уже по 50. Это состоявшиеся женщины, причем в проекте даже появятся их взрослые дети. Кэти Анг получила роль Лили Голденблатт, старшей дочери Шарлотты, а Алекса Суинтон сыграет ее младшую сестру Роуз. Найл Каннингем был выбран на роль Брэди Хоббса, сына Миранды, а Кри Чиккино сыграла девушку Брэди, Луизу Торрес.

В Сеть утекли некоторые детали сценария шоу. Если верить обнародованной информации, Кэрри будет переживать раздел с мистером Бигом и раздел имущества.

Напомним, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала кадры со съемок сериала в Нью-Йорке.