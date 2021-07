Другий сезон і повернення Саманти: в HBO готують сюрприз фанатам "Сексу у великому місті"

Зйомки першого сезону And Just Like That, який буде складатися з 10 серій, йдуть повним роком, проте HBO Max уже не виключають продовження саги.

Стримінговий сервіс HBO Max готується анонсувати другий сезон перезапуску серіалу "Секс у великому місті" під назвою And Just Like That, хоча зйомки навіть першого ще не завершені. Однак, це — не єдиний сюрприз, пише Daily Mail.

Джерело, близьке до постановки шоу, нещодавно повідомило про те, що в другому сезоні глядачі, цілком ймовірно, побачать і розкішну Саманту Джонс у виконанні Кім Кетролл, яка раніше відмовлялася зніматися в продовженні серіалу.

За словами інсайдера, продюсерська робота і відгуки фанатів про перезапуск проекту були винятково позитивними, тому виконавчі продюсери Майкл Патрік Кінг і Сара Джессіка Паркер, вона ж Керрі Бредшоу, намагаються отримати "зелене світло" на подальші зйомки, до яких може приєднатися 64-річна Кетролл.

[ + – ] Кім Кетролл продовжує зніматися в серіалах і кіно

"Було очевидно, що люди будуть сумувати за Кім. Якщо вона коли-небудь передумає, вона може повернутися. Жінки люблять і цінують її і хотіли б бачити її в новому шоу. Уся мета цього серіалу — показати, що дружба з часом розвивається і змінюється, тому Кім завжди будуть раді, якщо вона повернеться "додому". Якби представники Кім зателефонували нам зараз і сказали, що вона доступна, ми б забронювали її на перший рейс у Нью-Йорк. Ще є час", — заявило джерело.

Представник HBO Max поки що не став коментувати журналістам, чи може Кетролл повернутися.

Виконавиці головних ролей отримають по мільйону доларів за кожну з 10 серій.

Серіал And Just Like That покаже Керрі, Міранлу Хоббс (Сінтія Ніксон) і Шарлотту Йорк (Крістін Девіс), яким уже по 50. Це жінки у віці, причому в проекті навіть з'являться їхні дорослі діти. Кеті Анг отримала роль Лілі Голденблатт, старшої дочки Шарлотти, а Алекса Суїнтон зіграє її молодшу сестру Роуз. Найл Каннінгем був обраний на роль Бреді Хоббса, сина Міранди, а Крі Чіккіно зіграла дівчину Бреді, Луїзу Торрес.

У мережу витекли деякі деталі сценарію шоу. Якщо вірити оприлюдненій інформації, Керрі буде переживати розлучення з містером Бігом і розділ майна.

Нагадаємо, українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко показала кадри зі зйомок серіалу в Нью-Йорку.