"Яка вона красива!": Регіна Тодоренко потрапила на зйомки продовження фільму "Секс у великому місті"

Регіна Тодоренко зізналася, що давно є прихильницею серіалу, тому не приховувала свого захоплення, потрапивши на зйомки продовження культового шоу.

Ексведуча тревел-шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко похвалилася тим, що її чоловік, російський співак Влад Топалов, подарував їй поїздку в Нью-Йорк, де українка ще жодного разу не була, незважаючи на велику географію подорожей у рамках програми.

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У сторіз свого Instagram вона показала, як разом з чоловіком літає над американським мегаполісом, поділилася відео, знятим на вулицях міста, навіть показала місцевий стріт-фуд. При цьому вона не переставала зізнаватися в любові Топалову, який, за її словами, вміє здійснювати всі її мрії, і це змушує закохуватися в нього ще сильніше.

Але найбільше Регіна зраділа тому, що випадково опинилася на місці зйомок продовження серіалу "Секс у великому місті". Вона зʼявилася там у той самий момент, коли знімали сцену, як Керрі Бредшоу в бузковій сукні на підборах біжить у кафе на зустріч з подругами.

"Як цікаво! Потрапити в Нью-Йорк і побачити, як знімають "Секс у великому місті"!", — каже на камеру Тодоренко.

Вона зізналася підписникам, що дуже любила цей серіал і завжди мріяла потрапити в Нью-Йорк, де відбувалися всі події серіалу, а також захоплювалася нарядами і взуттям героїнь, а також тим, наскільки вони впевнені в собі і вільні.

[ + – ] Регіна Тодоренко не приховувала захоплення Фото: regina todorenko/Instagram

Після того, як побачила знімальний процес культового шоу, Регіна пішла до магазину взуття Сари Джессіки Паркер, де їй сподобалося кілька пар туфель.

[ + – ] Українська телеведуча вибрала кілька пар туфель у магазині Сари Джессіки Паркер

Пізніше знаменитість опублікувала пост у соцмережі, у якому розповіла, що насправді те, що вона опинилася біля того місця, де проходили зйомки, було ще одним сюрпризом чоловіка.

"З новинного пабліку я дізналася, що зараз проходять зйомки #SexandTheCity в Нью-Йорку, мені дуже захотілося зустрітися із Сарою, але я і подумати не могла, що все станеться так швидко. Ми виклали відео з Владом в Інстаграм із закликом познайомитися. Дякую вам, що підтримали (в коментарях Сари сотні повідомлень з тегом #meetRegina ) 😃 на обід Влад запросив мене в ресторан "Бальтазар". Коли ми вийшли з таксі 🚕, він звернув мою увагу на машини з кіноустаткування. Я відразу зрозуміла, що Сара десь поряд 🙈🙈🙈☺️. Ми смачно пообідали, і я вирушила на пошуки. Через хвилину побачила ЇЇ 😃, таку красиву і енергійну! АААААААА !!! і всю команду серіалу🥲, що стоїть на відстані 10 метрів від мене", — написала вона.

Регіна додала, що не наважилася підійти, щоб зробити селфі. Однак, вона висловила впевненість, що обовʼязково ще перетнеться із Сарою десь на килимовій доріжці або за чашкою кави.

Нагадаємо, продовження серіалу буде мати назву And Just Like That. У мережу витекли деякі подробиці сценарію, з якого випливає, що Керрі Бредшоу і містер Біг розлучаться. Крім того, на знімальному майданчику помітили Бріджіт Монахен, яка в оригінальному серіалі виконала роль другої дружини головного серцеїда проекту.