"Какая она красивая!": Регина Тодоренко попала на съемки продолжения "Секса в большом городе"

Регина Тодоренко призналась, что давно является поклонницей сериала, поэтому не скрывала своего восторга, попав на съемки продолжения культового шоу.

Экс-ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко похвасталась тем, что ее супруг, российский певец Влад Топалов, подарил ей поездку в Нью-Йорк, где украинка еще ни разу не была, несмотря на обширную географию путешествий в рамках программы.

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В сториз своего Instagram она показала, как вместе с супругом летает над американским мегаполисом, поделилась видео, снятым на улицах города, даже показала местный стрит-фуд. При этом она не переставала признаваться в любви Топалову, который, по ее словам, умеет осуществлять все ее мечты, и это заставляет влюбляться в него еще сильнее.

Но больше всего Регина обрадовалась тому, что чисто случайно оказалась на месте съемок продолжения сериала "Секс в большом городе". Она появилась там в тот самый момент, когда снимали сцену, как Кэрри Брэдшоу в сиреневом платье на каблуках бежит в кафе на встречу с подругами.

"Как интересно! Попасть в Нью-Йорк и увидеть, как снимают "Секс в большом городе"!", – говорит на камеру Тодоренко.

Она призналась подписчикам, что очень любила этот сериал и всегда мечтала попасть в Нью-Йорк, где происходили все события сериала, а также восторгалась нарядами и обувью героинь, а также тем, насколько они уверены в себе и свободны.

[ + – ] Регина Тодоренко не скрывала восторга Фото: regina todorenko/Instagram

После того, как увидела съемочный процесс культового шоу, Регина отправилась в магазин обуви Сары Джессики Паркер, где облюбовала несколько пар туфель.

[ + – ] Украинская телеведущая выбрала несколько пар туфель в магазине Сары Джессики Паркер

Позже знаменитость опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала, что на самом деле то, что она оказалась возле того места, где проходили съемки, было еще одним сюрпризом супруга.

"Из новостного паблика я узнала, что сейчас проходят съёмки #SexandTheCity в Нью-Йорке, мне очень захотелось встретиться с Сарой, но я и подумать не могла, что все случится так быстро. Мы выложили видео с Владом в Инстаграм с призывом познакомиться. Благодарю вас, что поддержали (в комментариях Сары сотни сообщений с тэгом #meetRegina) 😃 На обед Влад пригласил меня в ресторан "Бальтазар". Когда мы вышли из такси 🚕, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом 🙈🙈🙈☺️. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ЕЁ 😃, такую красивую и энергичную! АААААААА!!! И всю команду сериала🥲, стоящую на расстоянии 10 метров от меня", – написала она.

Регина добавила, что не решилась подойти, чтобы сделать селфи. Однако она выразила уверенность, что обязательно еще пересечется с Сарой где-нибудь на ковровой дорожке или за чашкой кофе.

Напомним, продолжение сериала будет носить название And Just Like That. В Сеть утекли некоторые подробности сценария, из которого следует, что Кэрри Брэдшоу и мистер Биг разведутся. Кроме того, на съемочной площадке заметили Бриджит Мойнахэн, которая в оригинальном сериале исполнила роль второй жены главного сердцееда проекта.