Збільшують ризик інциденту на станції: в РФ хочуть перезапустити Запорізьку АЕС

П'ять із шести реакторів станції наразі відключено — так звана холодна зупинка, а у РФ немає фахівців, які знали б найдрібніші особливості станції, пише видання.

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Росія повідомила МАГАТЕ, що планує перезапустити українську Запорізьку АЕС. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, такі дії збільшують ризик інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

"Ніколи раніше в історії атомної галузі ворожа держава не захоплювала і не експлуатувала діючу електростанцію в інший країні", — пише WSJ.

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Видання наголошує, що АЕС розташована на лінії фронту, над нею постійно пролітають ударні безпілотники та артилерійські снаряди, територія станції замінована, а на даху однієї з будівель перебувають російські солдати в кулеметних гніздах. Також згадується, що днями тут лунали вибухи внаслідок атаки дронів.

"П'ять із шести реакторів станції наразі відключено — так звана холодна зупинка. Шоста нагрівається рівно настільки, щоб виробляти пару, необхідну станції для основних процесів безпеки. У РФ немає фахівців, які знали б найдрібніші особливості станції, яка більше не є станцією радянського типу — тепер вона працює частково на західних системах управління та американському ядерному паливі від Westinghouse", — пише видання.

Нагадаємо, що 4 квітня, внаслідок обстрілу ЗС РФ, на ЗАЕС відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через що станція опинилася на межі блекауту.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ ухвалило резолюцію та закликало Росію терміново вивезти війська із Запорізької АЕС. Агенство вказало на серйозне занепокоєння відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику.