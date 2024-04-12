Увеличивают риск инцидента на станции: в РФ хотят перезапустить Запорожскую АЭС

Пять из шести реакторов станции пока отключены — так называемая холодная остановка, а в РФ нет специалистов, которые знали бы мельчайшие особенности станции, пишет издание.

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Россия сообщила МАГАТЭ, что планирует перезапустить украинскую Запорожскую АЭС. Это еще больше усиливает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, такие действия увеличивают риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

"Никогда ранее в истории атомной отрасли вражеское государство не захватывало и не эксплуатировало действующую электростанцию в другой стране", — пишет WSJ.

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Издание отмечает, что АЭС расположена на линии фронта, над ней постоянно пролетают ударные беспилотники и артиллерийские снаряды, территория станции заминирована, а на крыше одного из зданий находятся российские солдаты в пулеметных гнездах. Также упоминается, что на днях здесь раздавались взрывы в результате атаки дронов.

"Пять из шести реакторов станции сейчас отключены — так называемая холодная остановка. Шестой нагревается ровно настолько, чтобы производить пар, необходимый станции для основных процессов безопасности. В РФ нет специалистов, которые знали бы мельчайшие особенности станции, которая больше не является станцией советского типа — теперь она работает частично на западных системах управления и американском ядерном топливе от Westinghouse", — пишет издание.

Напомним, что 4 апреля, в результате обстрела ВС РФ, на ЗАЭС отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", из-за чего станция оказалась на грани блэкаута.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию срочно вывезти войска с Запорожской АЭС. Агентство указало на серьезную обеспокоенность отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке.