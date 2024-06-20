Зіграв президента Сноу в "Голодних іграх": помер актор Дональд Сазерленд (фото)

Дональд Сазерленд — лауреат премії "Еммі" 1995 року і двічі "Золотого глобуса" 1996 і 2003 років. За словами журналістів, у деяких своїх відомих ролях Сазерленд удосконалив лаконічний і серйозний образ таких персонажів, як холоднокровний слідчий Джон Клют.

Канадський актор Дональд Сазерленд, який знявся в багатьох фільмах, таких як "Брудна дюжина", "МЕШ" і "Клют", "Звичайні люди", "Гордість і упередження", у четвер, 20 червня, помер на 89-му році в Маямі. Про це повідомляє Deadline.

Відомо, що актор тривалий час боровся з важким захворюванням.

Що відомо про Дональда Сазерленда

Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд

Уродженець Сент-Джона (провінція Нью-Брансвік) грав у театрі та знявся в деяких популярних фільмах і серіалах, зокрема, він виконував роль президента Сноу в "Голодних іграх". Сазерленд відомий також і як кінопродюсер. Він лауреат премії "Еммі" 1995 року і двічі "Золотого глобуса" 1996 і 2003 років.

Дональд Сазерленд

За словами журналістів, у деяких зі своїх найвідоміших ролей він "удосконалив лаконічний і серйозний образ таких персонажів, як холоднокровний слідчий-аматор Джон Клют в однойменному фільмі".

Автори публікації також нагадали про ранню роль Сазерленда в епічній драмі Бернардо Бертолуччі "1900" 1976 року. У цьому фільмі канадський актор зіграв фашиста-садиста.

Нагадаємо, що 30 травня помер актор із фільму "Міцний горішок 2" Том Бауер. Бауер помер у лос-анджелеському будинку уві сні.

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