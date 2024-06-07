Помер актор з фільму "Міцний горішок 2" Том Бауер

Том Бауер помер у власному будинку. Актор просто заснув і не прокинувся.

Помер відомий американський актор Том Бауер, який відомий своїми ролями у фільмах "Уолтони" та "Міцний горішок 2". Подія трапилася ще минулого тижня, 30 травня, пишуть американські ЗМІ.

Зокрема, відомо, що Бауер помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 86 років.

Невістка Бауера Мері Міллер розповіла, що актор, який народився в Денвері, помер уві сні.

Варто зазначити, що Бауер дебютував на телебаченні на початку 1970-х років, зігравши поліцейського охоронця в телефільмі 1973 року "Інцидент у Віші". Він продовжив свій кар’єрний шлях у шоу-бізнесі, з’явившись у серіалах "Kojak", "The Bionic Woman" і "The Rockford Files".

Том Бауер Фото: usatoday.com

У фільмі "Уолтони" Бауер вперше з’явився під час четвертого сезону сімейної драми в 1975 році, зігравши Рекса Баркера. Потім він виконав роль доктора Кертіса Вілларда, якого він зіграв у 5–7 сезонах.

У фільмі "Міцний горішок 2" актор зіграв Марвіна, двірника, який допомагає лейтенанту Брюса Вілліса Джону Макклейну перемогти поганих хлопців.

За останні 15 років Бауер знімався в фільмах "Рей Донован", "Босх", "Анатомія Грея", "Злочинний розум", "Офіс" і "У Філадельфії завжди сонячно". Він також зіграв батька персонажа Боба Оденкірка у фільмі "Щасливчик Хенк" і зіграв роль у фільмі "В усі тяжкі" Вінса Гіллігана "Ель Каміно".

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