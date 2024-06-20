Сыграл президента Сноу в "Голодных играх": умер актер Дональд Сазерленд (фото)

Дональд Сазерленд — лауреат премии "Эмми" 1995 года и дважды "Золотого глобуса" 1996 и 2003 годов. По словам журналистов, в некоторых своих известных ролях Сазерленд усовершенствовал лаконичный и серьезный образ таких персонажей, как хладнокровный следователь-любитель Джон Клют.

Канадский актер Дональд Сазерленд, снявшийся во многих фильмах, таких как "Грязная дюжина", "МЭШ" и "Клют", "Обыкновенные люди", "Гордость и предубеждение", в четверг, 20 июня, умер на 89-м году в Майами. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что актер длительное время боролся с тяжелым заболеванием.

Что известно о Дональде Сазерленде

Дональде Сазерленде

Дональде Сазерленде

Уроженец Сент-Джона (провинция Нью-Брансуик) играл в театре и снялся в некоторых популярных фильмах и сериалах, в частности, он исполнял роль президента Сноу в "Голодных играх". Сазерленд известен также и как кинопродюсер. Он лауреат премии "Эмми" 1995 года и дважды "Золотого глобуса" 1996 и 2003 годов.

Дональде Сазерленде

По словам журналистов, в некоторых из своих наиболее известных ролях он усовершенствовал лаконичный и серьезный образ таких персонажей, как хладнокровный следователь-любитель Джон Клют в одноименном фильме.

Авторы публикации также напомнили о ранней роли Сазерленда в эпической драме Бернардо Бертолуччи "1900" 1976 года. В этом фильме канадский актер сыграл фашиста-садиста.

Напомним, что 30 мая умер актер из фильма "Крепкий орешек 2" Том Бауэр. Бауэр умер в лос-анджелесском доме во сне.

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