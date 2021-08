Полная противоположность Кэрри Брэдшоу. Как выглядит настоящая жена мистера Бига

У Криса Нота и его жены Тары подрастают двое сыновей – 13-летний Орион и 18-месячний Китс.

66-летний американский актер Крис Нот, сыгравший мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" и появившийся в перезапуске проекта, в обычной жизни – примерный семьянин и любящий муж. На своей странице в Instagram он часто публикует фотографии со своими детьми, 13-летним Орионом и полуторагодовалым Китсом, а также с 39-летней женой, канадской актрисой Тарой Уилсон с которыми живет в Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.

На снимках видно, что Тара, в отличие от Сары Джессики Паркер, смуглая и темноволосая, а также ниже ростом.

Крис познакомился с Тарой, которая на 27 лет младше его, в 2002 году, когда она работала в The Cutting Room – баре Нью-Йорка, совладельцем которого является актер. В 2008 году у пары родился первый сын Орион Кристофер Уилсон, а в 2012 году они поженились на гавайском острове Мауи. Через восемь лет после свадьбы, в феврале 2020-го, в семье появился второй сын.

Семья значит очень много для Криса, и по фото, которые появляются на его странице, видно, что он проводит с сыновьями и женой много времени.

Кроме семейных снимков, Нот также делится кадрами со съемочной площадки, где позирует со своей экранной супругой Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Актеры вместе снимаются в продолжении культового сериала, который теперь называется And Just Like That…

О проекте известно, что он будет состоять из 10 эпизодов. В Сеть попали некоторые детали сценария, из которых следует, что мистер Биг И Кэрри Брэдшоу разведутся и будут делить имущество. Недавно он опубликовал снимок, на котором со своей телевизионной женой позирует в постели.

Несмотря на то, что работа над первым сезоном еще не закончена, в СМИ уже появилась информация о том, что работа над проектом будет продолжена, и второй сезон – только вопрос времени.