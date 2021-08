"Как в старые времена!": Крис Нот поделился снимком в постели с Сарой Джессикой Паркер

Крис Нот и Сара Джессика Паркер интригуют поклонников, публикуя новые кадры со съемок.

Исполнитель роли мистера Бига в перезапуске сериала "Секс в большом городе" And Just Like That Крис Нот поделился кадром со съемочной площадки на своей странице в Instagram.

Он опубликовал снимок, на котором позирует в постели со своей экранной женой Кэрри Брэдшоу, образ которой воплотила Сара Джессика Паркер.

"Прямо, как в старые времена!", – подписал кадр 66-летний актер. Сара же с закрытыми глазами улыбается ему. Оба полностью укрыты белым одеялом.

[ + – ] Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу – герои сериала And Just Like That

В комментариях к публикации исполнительница главной роли пошутила:

"Мы проспали. Опять таки". Таким образом она намекнула на страстный и часто безрассудный роман главных героев.

Это – не первое фото, которое Нот публикует со съемок. Недавно он порадовал подписчиков еще одним снимком, на котором позирует, сидя, с Сарой, обнимающей его за плечи.

"Снова вместе", – гласит подпись к фото.

[ + – ] Крис Нот поделился кадром со съемок

Согласно деталям сценария, которые просочились в Сеть, в перезапуске сериала Кэрри Брэдшоу и мистер Биг разведутся и будут делить имущество. Недавно фанаты проекта заволновались, увидев в СМИ кадры со съемочной площадки And Just Like That, где снималась сцена похорон. Многие предположили, что создатели сериала решили "умертвить" кого-то из центральных персонажей, и не исключают, что это может быть мистер Биг.

Известно также, что в сериал вернется еще одна героиня. Речь идет о Наташе, первой жене мистера Бига.

Премьера сериала запланирована на конец 2021 года. Он будет состоять из 10 эпизодов, за каждый из которых исполнители главных ролей получат по миллиону долларов.