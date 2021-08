"Як у старі часи!": Кріс Нот поділився знімком у ліжку з Сарою Джесікою Паркер

Кріс Нот і Сара Джессіка Паркер інтригують прихильників, публікуючи нові кадри зі зйомок.

Виконавець ролі містера Біга в перезапуску серіалу "Секс у великому місті" And Just Like That Кріс Нот поділився кадром зі знімального майданчика на своїй сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він опублікував знімок, на якому позує в ліжку зі своєю екранною дружиною Керрі Бредшоу, образ якої втілила Сара Джессіка Паркер.

"Прямо як у старі часи!" — підписав кадр 66-річний актор. Сара ж із закритими очима посміхається йому. Обидва повністю вкриті білою ковдрою.

[ + – ] Містер Біг і Керрі Бредшоу — герої серіалу And Just Like That

У коментарях до публікації виконавиця головної ролі пожартувала:

"Ми проспали. Знову-таки". Таким чином вона натякнула на пристрасний і часто безрозсудний роман головних героїв.

Це — не перше фото, яке Нот публікує зі зйомок. Нещодавно він порадував підписників ще одним знімком, на якому позує, сидячи, з Сарою, яка обіймає його за плечі.

"Знову разом", — свідчить підпис до фото.

[ + – ] Кріс Нот поділився кадром зі зйомок

Згідно з деталями сценарію, які просочилися в Мережу, в перезапуску серіалу Керрі Бредшоу та містер Біг розлучаться і ділитимуть майно. Нещодавно фанати проекту захвилювалися, побачивши в ЗМІ кадри зі знімального майданчика And Just Like That, де знімалася сцена похорону. Багато хто припустив, що творці серіалу вирішили "убити" когось із центральних персонажів, і не виключають, що це може бути містер Біг.

Відомо також, що в серіал повернеться ще одна героїня. Йдеться про Наташу, першу дружину містера Біга.

Прем'єра серіалу запланована на кінець 2021 року. Він складатиметься з 10 епізодів, за кожен із яких виконавці головних ролей отримають по мільйону доларів.