Головних акторів серіалу "Секс і місто" запідозрили в романі під час зйомок

На екрані Кріс Нот був коханим чоловіком героїні Сари Джессіки Паркер. Втім, користувачі мережі припустили, що він був закоханий зовсім в іншу акторку.

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Фанати культового серіалу "Секс і місто" припустили, що головні герої картини від HBO зустрічалися під час зйомок. Про це пише Grazia.

Мова про Крістін Девіс і Кріса Нота. Перша зіграла Шарлоту Йорк. Тим часом актор втілив роль Містера Біга — коханого Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

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У мережі знову розповсюджують знімки Крістін і Кріса на початку 2000-х, на яких дует демонструє теплі почуття одне до одного.

"Їхня хімія дика", — написав один користувач Reddit, коментуючи фотографію, на якій зірки обіймаються та дивляться одне на одного.

А в Х (Twitter) користувач мережі зазначив: "Ця сцена ще кумедніша, коли ти знаєш, що Кріс Нот та Крістін Девіс колись зустрічалися в реальному житті, проте розійшлися".

Кріс Нот та Крістін Девіс у серіалі "Секс і місто"

Втім, ні 59-річна Крістін Девіс, ні 69-річний Кріс Нот ніколи публічно не коментували чутки про ймовірний роман.

Що відомо про особисте життя Крістін Девіс

Виконавиця Шарлоти Йорк ніколи не була одружена. Втім, їй приписували романи з низкою відомих чоловіків: Алек Болдвін, Девід Духовни, Стів Мартін тощо.

У 2011 році акторка вдочерила дівчинку на ім’я Джемма Роуз.

Крістін Девіс Фото: iamkristindavis/instagram

"Це те, чого я дуже давно хотіла. Здійснення цього бажання ще більш чудове, ніж я коли-небудь собі це уявляла. Я почуваюся дуже щасливою", — розповідала тоді зірка екрану.

Уже у 2018 році Девіс всиновила хлопчика Вілсона.

Скандали Кріса Нота

Екранний коханий Керрі Бредшоу потрапив у гучний скандал наприкінці 2021 року, коли на екрани вийшов сиквел культової історії "І просто так". Одразу кілька жінок звинуватили актора в сексуальних домаганнях.

Спочатку дві жінки звинуватили актора у зґвалтуваннях, причому одній із потерпілих під час інциденту було 22 роки, а згодом і колишня дівчина Кріса, модель Беверлі Джонсон, звинуватила його в аб'юзі.

Виконавець ролі Містера Біга відкидав усі звинувачення та наполягав на взаємній згоді жінок. Колеги-акторки із серіалу "Секс і місто" не одразу прокоментували скандал, проте згодом підтримали постраждалих у спільній заяві в соцмережах.

Кріс Нот Фото: Getty Images

Цікаво, що в першій серії сиквелу "І просто так" герой Нота помер. Через смерть Містера Біга на тренажері Pelotоn акції компанії з виробництва спортивного інвентарю різко обвалилися. Маркетологи бренду вирішили зняти нову рекламу з живим містером Бігом та його тренером, за сюжетом якої він розпочав нове життя. Однак, після скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуваннях відео видалили з мережі.

За словами Кріса, скандал, що розгорівся навколо нього, дуже сильно вдарив по його сім'ї та стосунках з дружиною Тарою Вілсон. Вони одружилися у 2012 році та стали батьками двох синів — Оріона та Кітса.

Кріс Нот та Тара Вілсон Фото: Getty Images

Згодом актор зізнався, що зраджував кохану.

"Я зраджував свою дружину, і це руйнівно для неї, і це не дуже красива картина", — розповів американський актор.

Через скандал тоді також постраждало фінансове становище Кріса Нота.

Від угоди на купівлю текіли Noth's Ambhar виробництва компанії, що належить актора, відмовилася Entertainment Arts Research, Inc. (EARI), компанія з виробництва напоїв із Невади.

"Наразі для нас немає сенсу просувати цю угоду у світлі претензій, до яких варто ставитися з усією серйозністю. Тим не менш, ми продовжуємо шукати бренди спиртних напоїв, які відповідають духу соціальної відповідальності EARI", — заявив тоді генеральний директор компанії Бернар Рубін, коментуючи зрив угоди, яка б принесла бізнесу Кріса Нота $12 млн.

Нагадаємо, зірка серіалу "Секс і місто" вийшла на публіку в сукні українського бренду.

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