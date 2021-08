Повна протилежність Керрі Бредшоу. Як виглядає справжня дружина містера Біга

У Кріса Нота та його дружини Тари підростають двоє синів — 13-річний Оріон і 18-місячний Кітс.

66-річний американський актор Кріс Нот, який зіграв Містера Біга в серіалі "Секс у великому місті" та з'явився в перезапуску проекту, у звичайному житті — зразковий сім'янин і люблячий чоловік. На своїй сторінці в Instagram він часто публікує фотографії зі своїми дітьми, 13-річним Оріоном і півторарічним Кітсом, а також із 39-річною дружиною, канадською акторкою Тарою Вілсон, із якими живе в Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.

На знімках видно, що Тара, на відміну від Сари Джесіки Паркер, смаглява й темноволоса, а також нижче ростом.

Кріс познайомився з Тарою, яка на 27 років молодша за нього, у 2002 році, коли вона працювала в The Cutting Room — барі Нью-Йорка, співвласником якого є актор. У 2008 році в пари народився перший син Оріон Крістофер Вілсон, а в 2012 році вони одружилися на гавайському острові Мауї. Через вісім років після весілля, в лютому 2020-го, в родині з'явився другий син.

Сім'я значить дуже багато для Кріса, і судячи з фото, які з'являються на його сторінці, видно, що він проводить із синами та дружиною багато часу.

Крім сімейних знімків, Нот також ділиться кадрами зі знімального майданчика, де позує зі своєю екранною дружиною Керрі Бредшоу у виконанні Сари Джессіки Паркер. Актори разом знімаються в продовженні культового серіалу, який тепер називається And Just Like That...

Про проект відомо, що він буде складатися з 10 епізодів. У мережу потрапили деякі деталі сценарію, із яких випливає, що містер Біг і Керрі Бредшоу розлучаться та ділитимуть майно. Нещодавно він опублікував знімок, на якому зі своєю телевізійною дружиною позує в ліжку.

Незважаючи на те, що робота над першим сезоном ще не закінчена, у ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що роботу над проектом буде продовжено, і другий сезон — тільки питання часу.