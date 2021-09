"Секс у великому місті" 23 роки по тому: як час змінив героїв серіалу

Серіал вирішили перезапустити під назвою And Just Like That ("І просто так"). Виявилося, що за 23 роки з моменту виходу перших серій "Сексу у великому місті" багато героїв, які полюбилися, змінилися до невпізнання.

6 червня 1998 року на екрани вийшла перша серія американського комедійно-драматичного серіалу "Секс у великому місті", що розповідає про пригоди чотирьох подруг у величезному Нью-Йорку. Протягом шести сезонів у ньому обговорювалися питання сексу, кар'єри, любові, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато іншого. Глядачі з задоволенням спостерігали за героями і розвитком подій до 2004 року.

Через 17 років серіал вирішили перезапустити під назвою And Just Like That ("І просто так"), і зараз на вулицях мегаполісу повним ходом йдуть зйомки нового проекту, а фанати серіалу стежать за новими фото зі знімального майданчика, відзначаючи зміни в рисах улюблених героїв. Давайте подивимося, як же змінилися ключові персонажі серіалу.

Сара Джессіка Паркер — Керрі Бредшоу

Головна героїня серіалу — стильна, дотепна й сексуальна Керрі в перших сезонах веде колонку про секс у газеті The New York Star і "сохне" за містером Бігом (Кріс Нот). У новому сезоні Керрі все та ж модниця, проте, відповідно до нових тенденцій, вона тепер ведуча модного подкасту.

У житті поза знімальним майданчиком Сара Джессіка Паркер — досить успішна бізнесвумен, власниця бренду SJP Collection, який створює преміальну взуттєву лінійку і аксесуари. У неї є кілька взуттєвих магазинів у Нью-Йорку, один із яких розташований на Мангеттені. Крім взуття, Сара просуває парфумерну серію Sarah Jessica Parker.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер у 1998 і 2021 році Фото: Колаж: Фокус

Кріс Нот — Джон Престон/Містер Біг

66-річний Кріс Нот помітно посивів, проте з віком став ще цікавішим. Згідно з деталями сценарію, які потрапили в мережу, в перезапуску серіалу він і Керрі розлучаться і ділитимуть спільно нажите майно.

Незважаючи на серіальний образ мачо, в житті Кріс — зразковий сім'янин. Нещодавно він показав світу свою дружину, канадську модель і кіноактрису Тару Вілсон, яка подарувала йому двох дітей. Як з'ясувалося, вона нічого спільного не має з екранною коханою Нота.

Крім "Сексу у великому місті", Кріс Нот з'являвся в серіалах "Закон і порядок: Злочинні наміри", де зіграв детектива поліції з вибуховим характером, "Полювання", "Доктор Хто", "Ранкове шоу" та інших проектах.

[ + – ] Кріс Нот, у серіалі "Секс у великому місті" — Містер Біг Фото: коллаж Фокус

Крістін Девіс — Шарлотта Йорк

У серіалі And Just Like That глядачі побачать майже дорослих дітей Шарлотти, а її героїня, схоже, залишилася любителькою стильних консервативних нарядів.

Роль Шарлотти стала для Крістін найуспішнішою в кар'єрі і принесла їй номінації на "Еммі", American Comedy Awards і "Золотий глобус". До "Сексу у великому місті" актриса встигла знятися в серіалах "Мелроуз Плейс", "Доктор Квін — жінка-лікар", "Швидка допомога", "Друзі", "Атомний потяг", проте ці ролі були не особливо помітними.

Що стосується інших аспектів її життя, то Крістін активно виступає на захист тварин і навіть патронує Фонд дикої природи Девіда Шелдріка. Вона також із 2014 року є послом доброї волі Управління у справах біженців ООН.

Актриса не заміжня і самостійно виховує двох прийомних дітей.

[ + – ] Крістін Девіс, у серіалі "Секс у великому місті" — Шарлотта Йорк Фото: коллаж Фокус

Синтія Ніксон — Міранда Гоббс

Міранда Гоббс полюбилася глядачам серіалу як відмінна юристка і незалежна жінка, яка ставиться до чоловіків з неабиякою часткою скептицизму. А ще — вогненно-руда! Згодом вона змінила своє ставлення до сильної статі, вийшла заміж, народила дитину і стала статечною матір'ю сімейства. В перезапуску проекту ми бачимо актрису, яка неабияк змінилася, а від рудого кольору волосся Міранди не залишилося й сліду.

Синтія Ніксон в останні роки не сходить зі шпальт ЗМІ. І причина цього — не творче, а особисте життя актриси, яка у 2004 році зробила камін-аут і зізналася в тому, що любить жінок. Це сталося через рік після того, як знаменитість розірвала 15-річний цивільний шлюб із британцем Денні Мозесом.

У 2012 році Синтія Ніксон зв'язала себе узами шлюбу зі своєю партнеркою Крістін Маріноні. У них росте син Макс, якого Крістін народила за допомогою ЕКЗ.

Ніксон зуміла подолати рак молочної залози, а у 2018 році оголосила, що її дочка вирішила змінити стать. Крім того, Синтія серйозно захопилася політикою і навіть намагалася стати губернатором Нью-Йорка.

[ + – ] Синтія Ніксон, у серіалі "Секс у великому місті" — Міранда Гоббс Фото: коллаж Фокус

Кім Кеттролл — Саманта Джонс

Кім Кеттролл не повернулася в продовження серіалу, хоча ходять чутки, що вона, можливо, з'явиться в другому сезоні проекту. Її запам'ятали в ролі екстравагантної і скандальної власниці PR-агентства Саманти Джонс, великої любительки розмов на інтимні теми і людини, який без роздумів переходить від слів до справи.

У пресі часто писали про те, що роль Саманти стала головною в кар'єрі Кім, однак сама актриса стверджувала, що нічого спільного зі своєю героїнею не має, оскільки це всього лише образ. Коли у 2018 році її покликали в повнометражний фільм "Секс у великому місті", Кім Кеттрол відмовилася від зйомок через розбіжності з творцями проекту з приводу оплати її праці.

У 2020 році на екрани вийшов серіал "Непристойно багаті", в якому Кім дісталася роль Маргарет Монро. Однак нещодавно керівництво каналу Fox заявило, що через низькі рейтинги проект не буде продовжений.

Про життя Кім поза екраном відомо небагато. Вона так і не народила дитину, вибравши шлях чайлдфрі, а у 2018 році втратила 55-річного брата, який покінчив життя самогубством. Ця трагедія сильно вдарила по знаменитості, вона не могла оговтатися більше року.

[ + – ] Кім Кеттролл, у серіалі "Секс у великому місті" — Саманта Джонс

Девід Ейгенберг — Стів Брейді

Бармен Стів, який розтопив серце неприступної Міранди і спочатку кинув її, а потім став її чоловіком і батьком її дитини, теж змінився. Що стосується подальшої кар'єри, то, мабуть, другою найвідомішою роллю Девіда став образ лейтенанта Крістофера Геррманна в телесеріалі NBC "Пожежні Чикаго", зйомки якого тривають і зараз.

У скарбничці актора — другорядні ролі в серіалах "Вбивства: життя на вулиці", "Швидка допомога", "Кинджал", "Закон і порядок: особливі жертви", "Холодна справа", "Рейнс", "Привид, який шепоче", "Мислити як злочинець", "Касл".

[ + – ] Девід Ейгенберг, у серіалі "Секс у великому місті" — Стів Брейді

Кайл Маклахлен — Трей МакДугал

Зірка "Твін Пікс" Кайл Маклахлен зіграв у "Сексі у великому місті" чоловіка мрії Шарлотти — красивого, багатого й інтелігентного лікаря Трея Макдугал. Шлюб пари виявився недовгим, і під час розлучення Шарлотта знайшла людину, яка в подальшому допомогла їй здійснити її мрії.

Крім "Твін Пікса" і "Сексу у великому місті", актор знімався в "Відчайдушних домогосподарках", кримінальному багатосерійному детективі "Закон і порядок", а у 2017 році знову тріумфально повернувся на екрани в перезапуску культового серіалу Девіда Лінча.

Серед останніх робота Маклахлена — фантастичний фільм "Таємниця будинку з годинником", спортивна драма "Птах високого польоту", короткометражка "Нерішуча", серіал "Другий шанс Керол".

Зараз, як видно на фото, 62-річний Кайл абсолютно сивий. За його словами, він відвідує салони і фарбує волосся перед черговими зйомками, але вибирає максимально природний колір, просто щоб приховати сивину. Актор зізнався, що якби не робота, він ніколи б не міняв колір шевелюри, оскільки йому подобається бути сивим.

[ + – ] Кайл Маклахлен, у серіалі "Секс у великому місті" — Трей МакДугал

Еван Гендлер — Гаррі Голденблатт

Еван Гендлер зіграв в оригінальному серіалі "Секс у великому місті" адвоката Гаррі Голденблатта, який займався розлученням Шарлотти й Трея. Він зумів привернути її до себе і стати її новим чоловіком.

Після фільму "Секс у великому місті" Гендлер продовжив зніматися в багатосерійних фільмах. Його останні роботи — серіали "Хтива Каліфорнія", "Американська історія злочинів", "Гарна боротьба" і багато інших. Крім кіно, він відомий і як театральний актор. На Бродвеї Еван Гендлер з'являвся в постановках "Я ненавиджу Гамлета", "Дитя Соломона", "Спогади Брайтон Біч".

Але навіть на цьому таланти Гендлера не вичерпуються. Він також відомий як журналіст, що пише статті для низки відомих видань. Його матеріали з'являлися в The New Yorker, ELLE Magazine і USA Weekend.

[ + – ] Еван Гендлер, у серіалі "Секс у великому місті" — Гаррі Голденблатт

Джейсон Льюїс — Джеррі "Сміт" Джеррод

У серіалі Льюїсу дісталася роль молодого актора Джеррі Джеррода, який познайомився з Самантою Джонс у ресторані, де підробляв офіціантом. Спочатку герої зустрічалися тільки заради відмінного сексу, однак потім Саманта покохала Сміта і допомогла йому стати світовою знаменитістю.

Роль красеня поставила клеймо на кар'єрі Льюїса в кіно. Надалі, зізнавався він, йому в основному пропонували ролі гарненьких хлопців. Однак яскрава зовнішність актора і моделі сприяла тому, що він у 2006 році потрапив в список "100 найсексуальніших чоловіків з нині живих" за версією журналу People.

У 2010 році Льюїс знову зіграв роль Джеррі Джеррода у фільмі "Секс у великому місті 2".

[ + – ] Джейсон Льюїс, у серіалі "Секс у великому місті" — Джеррі Джеррод

Бріджит Мойнахан — Наташа Нагінскі

Американська актриса і модель зіграла другу дружину містера Біга, з якою він одружився в третьому сезоні, розбивши серце Керрі. Правда, пізніше розлучився, ніж чимало порадував Бредшоу. В перезапуску серіалу ця героїня з'явиться знову.

Акторська кар'єра успішної моделі склалася досить непогано. Після фільму "Секс у великому місті" вона зіграла одну з головних ролей в комедійній драмі "Бар "Бридкий койот", потім були картини "Інтуїція", "Ціна страху", "Я, робот", "Джон Вік", "Поліцейський седан", причому компанію в кадрі Бріджит Мойнахан склали такі зірки першої величини як Джон К'юсак, Вілл Сміт, Бен Аффлек, Морган Фрімен, Кіану Рівз. Зараз вона знімається в серіалі "Блакитна кров", 12-й сезон якого вийшов у 2021 році.

[ + – ] Бріджит Мойнахан, у серіалі "Секс у великому місті" — Наташа Нагінскі

Джон Корбетт — Ейдан Шоу

Актор, який зіграв власника меблевого салону та коханого Керрі Бредшоу, не тільки змінився зовні, але й нещодавно одружився після 20-річного роману.

Після фільму "Секс у великому місті", в якому знімався в 2001-2002 роках, Джон Корбетт зіграв у серіалі "Сполучені штати Тари", романтичній комедії "Інтуїція", виконав головну роль у картині "Моє велике грецьке весілля".

Корбетт також відомий як виконавець власних пісень у стилі кантрі. У 2006 році він навіть випустив музичний альбом Good To Go.

[ + – ] Джон Корбетт, у серіалі "Секс у великому місті" — Ейдан Шоу

