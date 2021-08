Постарілого містера Біга вперше помітили на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті"

У продовженні серіалу містер Біг і Керрі Бредшоу розлучаться і будуть ділити майно.

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот були помічені в понеділок на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті" під назвою And Just Like That... у Нью-Йорку, повідомляє ЕТ.

56-річна Паркер, яка виконує роль Керрі Бредшоу, і 66-річний Нот в образі містера Біга, виглядали дуже стильно. На героїні була світла об'ємна спідниця у великий горох, приталений чорний топ із відкритою спиною, ефектна чорно-рожева пов'язка на голові й туфлі на підборах. Нот вбрався в дорогий костюм, а в руках тримав стільниковий телефон і якісь папери. Колись темне волосся актора покрите сивиною.

[ + – ] Головні герої серіалу виглядали стильно і дорого Фото: Getty Images

У червневому інтерв'ю Yahoo Finance Live Нот зізнався, що спочатку "не наважувався" повторити свою роль у сиквелі фільму "Секс у великому місті", через що його участь в продовженні шоу була під великим питанням.

"Це були свого роду творчі переговори, тому що я дійсно не відчував, що мені знову є що запропонувати в цій ролі. Мені здавалося, що я все зробив. Але виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг — просто неймовірний письменник і має неймовірні творчі ідеї. Коли ми зібралися разом та обговорили потенціал того, що ми можемо зробити з персонажем, я дав згоду", — розповів актор.

З деталей сценарію, які просочилися в мережу, відомо, що в продовженні серіалу Керрі та містер Біг розлучаться і будуть вирішувати фінансові суперечки. Крім того, на знімальному майданчику була помічена колишня дружина Біга Наташа у виконанні Бріджит Монахен.

Незважаючи на те, що зйомки першого сезону шоу ще не завершені, вже ширяться чутки про те, що HBO Max може продовжити проєкт, знявши другий сезон. Крім того, не заперечують, що в серіал повернеться Кім Кетролл.