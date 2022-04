Oscar de la Renta продає сукню Сари Джессіки Паркер, щоб допомогти Україні

За словами актриси, вона відчуває, що зобов'язана підтримати ініціативу модного бренду та допомогти українцям.

Відома сукня Сари Джессіки Паркер від бренду Oscar de la Renta, в якій вона була на прем'єрі спін-оф "Сексу у великому місті" "І просто так…" у грудні минулого року, виставлена на аукціон, повідомляє видання Рeople.

Модний дім запустив онлайн-аукціон на платформі перепродажу бренду Encore, щоб допомогти UNICEF, який надає підтримку дітям в Україні, що протистоїть російській агресії.

Індивідуальний дизайн наряду, виставленого на продаж, включає накидку, виріз у формі серця, вишивку паєтками і рожеву спідницю з тюлю. Цей образ був явним натяком на Керрі Бредшоу, оскільки секс-оглядачка є великою шанувальницею Oscar de la Renta і, як відомо, носила спідницю з тюлю у першому сезоні "Сексу у великому місті", а також у початкових титрах шоу, і в останньому сезоні коли Керрі переїхала в Париж.

[ + – ] Сукня від Oscar de la Renta, представлена на аукціон Сарою Джессікою Паркер Фото: Oscar de la Renta

"Для мене було привілеєм одягнути цю сукню на прем'єру And Just Like That… у грудні минулого року, і для мене велика честь співпрацювати з моїми друзями в Oscar de la Renta, які тепер продають її з аукціону через Encore. Усі доходи від продажу будуть передані UNICEF, організації, яку я зараз маю намір підтримати більше, ніж будь-коли, враховуючи поточні геополітичні конфлікти та безпосередні та зростаючі загрози для стільки невинних дітей, тому має сенс попрощатися з сукнею таким чином, і я з нетерпінням чекаю, коли побачу, чия шафа стане її домом наступного разу", — заявила акторка.

Для прем'єри AJLT Паркер доповнила свій образ парою атласних рожевих черевичків на підборах із колекції SJP власного лейблу.

Encore, платформа перепродажу Oscar de la Renta — це не просто стійка альтернатива, що забезпечує продовження терміну служби виняткових предметів спадщини, справжність яких підтверджена штатними архівістами та відреставрована. Продавці на Encore можуть отримувати оплату готівкою або кредит магазину або, як у цьому випадку, пожертвувати виручку благодійним партнерам Oscar de la Renta, таким як Habitat for Humanity, Dress for Success, World Central Kitchen та The Colleagues of Los Angeles.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер нещодавно з'явилася на публіці разом із усіма своїми трьома дітьми і: сином Джеймсом та близнюками Табітою та Меріон.