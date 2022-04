Oscar de la Renta продает платье Сары Джессики Паркер, чтобы помочь Украине

По словам актрисы, она чувствует, что обязана поддержать инициативу модного бренда и помочь украинцам.

Знаменитое платье Сары Джессики Паркер от бренда Oscar de la Renta, в котором она была на премьере спин-оффа "Секса в большом городе" "И просто так…" в декабре прошлого года, выставлено на аукцион, сообщает издание Рeople.

Модный дом запустил онлайн-аукцион на платформе перепродажи бренда Encore, чтобы помочь UNICEF, оказывающему поддержку детям в Украине, которая противостоит российской агрессии.

Индивидуальный дизайн наряда, выставленного на продажу, включает в себя накидку, вырез в форме сердца, вышивку пайетками и розовую юбку из тюля. Этот образ был явным намеком на Кэрри Брэдшоу, поскольку секс-обозреватель является большим поклонником Oscar de la Renta и, как известно, носила юбку из тюля в первом сезоне "Секса в большом городе", а также в начальных титрах шоу, и в последнем сезоне, когда Кэрри переехала в Париж.

[ + – ] Платье от Oscar de la Renta, предоставленное на аукцион Сарой Джессикой Паркер Фото: Oscar de la Renta

"Для меня было привилегией надеть это платье на премьеру And Just Like That… в декабре прошлого года, и для меня большая честь сотрудничать с моими друзьями в Oscar de la Renta, которые теперь продают его с аукциона через Encore. Все доходы от продажи будут переданы UNICEF, организации, которую я сейчас намеренна поддержать больше, чем когда-либо, учитывая текущие геополитические конфликты и непосредственные и растущие угрозы для стольких невинных детей. Поэтому имеет смысл попрощаться с платьем таким образом, и я с нетерпением жду, когда увижу, чей шкаф станет его домом в следующий раз", – заявила актриса.

Для премьеры AJLT Паркер дополнила свой образ парой атласных розовых туфель на каблуке из коллекции SJP собственного лейбла.

Encore, платформа перепродажи Oscar de la Renta, – это не просто устойчивая альтернатива, обеспечивающая продление срока службы исключительных предметов наследия, подлинность которых подтверждена штатными архивистами и отреставрирована. Продавцы на Encore могут получать оплату наличными или кредит магазина или, как в этом случае, пожертвовать выручку благотворительным партнерам Oscar de la Renta, таким как Habitat for Humanity, Dress for Success, World Central Kitchen и The Colleagues of Los Angeles.

Напомним, Сара Джессика Паркер недавно появилась на публике вместе со всеми своими тремя детьми: сыном Джеймсом и близняшками Табитой и Мэрион.