59-річна Крістін Девіс продемонструвала стильний образ на зйомках нового фільму (фото)

Актриса грає Шарлотту Йорк Голденблатт у відродженому серіалі "Макс". На знімальному майданчику Крістін Девіс мала дуже елегантний вигляд.

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Американська акторка, найбільш відома роллю Шарлотти Йорк у телесеріалі HBO "Секс і місто", Крістін Девіс мала чудовий вигляд 15 липня на зйомках фільму "І просто так..." у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

59-річна зірка одягла синю джинсову сукню без рукавів з великими лацканами під час зйомок третього сезону шоу "Макс" у Верхньому Іст-Сайді.

Крістін доповнила свій образ туфлями на високих підборах і аксесуарами: годинником, сережками, каблучкою і браслетом. Під час зйомок вона також носила з собою сумочку в синьо-білу клітинку і одягала чорні сонцезахисні окуляри.

Актриса Крістін Девіс Фото: Getty Images

Зірка продемонструвала свій акторський потенціал, знімаючись у сценах разом із 69-річною актрисою комічного жанру Джулі Гелстон. Девіс грає Шарлотту Йорк Голденблатт у відродженому серіалі "Макс", створивши персонажа з романтичного комедійного серіалу HBO "Секс і місто", а Джулі — світську левицю Бітсі фон Маффлінг.

Останнім часом Крістін демонструє свою природну красу, заявивши, що дозволила всім філерам на її обличчі розчинитися після глузувань з приводу її зовнішності.

"Важко постійно стикатися з собою в молодості", — заявила раніше Девіс в одному з інтерв'ю. Шанувальники і тролі часто порівнюють її нинішню зовнішність з тим, який вигляд вона мала в 30 років, коли знімалася в "Сексі у великому місті". За словами актриси, критика дуже вдарила по її самооцінці. Вона часто перебувала в стресовому стані.

Раніше, 3 квітня, Крістін Девіс із "Сексу у великому місті" показала свою природну красу. Вона себе без макіяжу, опублікувавши відповідне фото.