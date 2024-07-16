59-летняя Кристин Дэвис продемонстрировала стильный образ на съемках нового фильма (фото)

Актриса играет Шарлотту Йорк Голденблатт в возрожденном сериале "Макс". На съемочной площадке Кристин Дэвис выглядела очень элегантно.

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Американская актриса, наиболее известная ролью Шарлотты Йорк в телесериале HBO "Секс в большом городе", Кристин Дэвис выглядела великолепно 15 июля на съемках фильма " И просто так …» в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

59-летняя звезда надела синее джинсовое платье без рукавов с большими лацканами во время съемок третьего сезона шоу "Макс" в Верхнем Ист-Сайде.

Кристин дополнила свой образ туфлями на высоких каблуках и аксессуарами: часами, серьгами, кольцом и браслетом. Во время съемок она также носила с собой сумочку в сине-белую клетку и надевала черные солнцезащитные очки.

Актриса Кристин Дэвис Фото: Getty Images

Звезда продемонстрировала свой актерский потенциал, снимаясь в сценах вместе с 69-летнгей актрисой комического жанра Джули Хэлстон. Дэвис играет Шарлотту Йорк Голденблатт в возрожденном сериале "Макс", создав персонажа из романтического комедийного сериала HBO "Секс в большом городе", а Джули — светскую львицу Битси фон Маффлинг.

В последнее время Кристин демонстрирует свою естественную красоту, заявив, что позволила всем филлерам на ее лице раствориться после насмешек по поводу ее внешности.

"Трудно постоянно сталкиваться с собой в молодости", — заявила ранее Дэвис в одном из интервью. Поклонники и тролли часто сравнивают ее нынешнюю внешность с тем, как она выглядела в 30 лет, когда снималась в "Сексе в большом городе". По словам актрисы, критика очень ударила по ее самооценке. Она часто находилась в стрессовом состоянии.

Ранее, 3 апреля, Кристин Дэвис из "Секса в большом городе" показала свою естественную красоту. Она себя без макияжа, опубликовав соответствующее фото.