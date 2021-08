Постаревшего мистера Бига впервые заметили на съемках продолжения "Секса в большом городе"

В продолжении сериала мистер Биг и Кэрри Брэдшоу разведутся и будут делить имущество.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот были замечены в понедельник на съемках продолжения "Секса в большом городе" под названием And Just Like That… в Нью-Йорке, сообщает ЕТ.

56-летняя Паркер, исполняющая роль Кэрри Брэдшоу, и 66-летний Нот в образе мистера Бига, выглядели очень стильно. На героине была светлая объемная юбка в крупный горох, приталенный черный топ с открытой спиной, эффектная черно-розовая повязка на голове и туфли на каблуках. Нот нарядился в дорогой костюм, а в руках держал сотовый телефон и какие-то бумаги. Некогда темные волосы актера покрыты сединой.

[ + – ] Главные герои сериала выглядели стильно и дорого Фото: Getty Images

В июньском интервью Yahoo Finance Live Нот признался, что поначалу "не решался" повторить свою роль в сиквеле "Секса в большом городе", из-за чего его участие в продолжении шоу было под большим вопросом.

"Это были своего рода творческие переговоры, потому что я действительно не чувствовал, что мне снова есть что предложить в этой роли. Мне казалось, что я все сделал. Но исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг – просто невероятный писатель и имеет невероятные творческие идеи. Когда мы собрались вместе и обсудили потенциал того, что мы можем сделать с персонажем, я дал согласие", – рассказал актер.

Из деталей сценария, которые просочились в Сеть, известно, что в продолжении сериала Кэрри и мистер Биг разведутся и будут решать финансовые споры. Кроме того, на съемочной площадке была замечена бывшая жена Бига Наташа в исполнении Бриджит Мойнэхен.

Несмотря на то, что съемки первого сезона шоу еще не завершены, уже пошли слухи о том, что HBO Max может продлить проект, сняв второй сезон. Кроме того, не исключено, что в сериал вернется Ким Кэтролл.