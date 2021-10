Названа дата виходу продовження "Сексу у великому місті" (відео)

Виконавиця ролі Керрі Бредшоу Сара Джессіка Паркер озвучила довгоочікувану інформацію.

До виходу перезапуску культового серіалу "Секс у великому місті" під назвою And Just Like That залишилося зовсім небагато. HBO нарешті представив новий тизер шоу, в якому повідомляється, що глядачі побачать довгоочікуване продовження вже в грудні цього року.

Так автори серіалу вирішили зробити шанувальникам "Сексу у великому місті" подарунок на Різдво і Новий рік. And Just Like That складатиметься 10 епізодів по пів години кожен.

В опублікованому тизері Сара Джессіка Паркер, яка грає роль Кері Бредшоу, каже:

"Зйомки, як ми говоримо, наступного розділу "Сексу у великому місті", або, як ми любимо це називати, "І просто так" із деякими улюбленими друзями". Потім акторка розкриває дату прем'єри серіалу і посилає повітряний поцілунок шанувальникам.

[ + – ] Продовження серіалу "Секс у великому місті" глядачі побачать вже в грудні

Уперше про відродження "Сексу у великому місті" аткорка оголосила 10 січня. Оригінальний серіал транслювався на каналі HBO з 1998 по 2004 рік і складався з 94 епізодів (6 сезонів). За ці роки він отримав 54 номінації на премію "Еммі", завоювавши 7 із них, і 24 номінації на "Золотий глобус" (8 перемог).

Шоу також призвело до появи двох касових фільмів. "Секс у великому місті" 2008 року зібрав по всьому світу понад $415 млн. Незважаючи на критику, фільм 2010 року "Секс у великому місті 2" приніс $294 млн.

На хвилі успіху команда задумалася про третю частину, проте Кім Кетролл, виконавиця ролі Саманти Джонс, відмовилася зніматися, через що фільм так і не запустили в роботу. Не побачать її глядачі й у продовженні "Сексу у великому місті".

Як відомо, нещодавно не стало актора Віллі Гарсона, який грав Стенфорда Блетча, кращого друга Керрі. Йому було всього 57 років. Він брав участь в зйомках продовження, але після його смерті сценаристам довелося вносити зміни.

