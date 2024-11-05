Люси Лью в шикарных нарядах Balenciaga украсила обложку сингапурского Vogue (фото)

Звезда "Элементарно" продемонстрировала стройную фигуру в гламурной фотосессии. Талантливая, эрудированная актриса-полиглот и икона стиля рассказала о своем материнстве и своих родителях.

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Американская актриса театра, кино, продюсер и фотомодель Люси Лью в платьях от Balenciaga снялась в модной фотосессии, украсив обложку ноябрьского номера журнала Vogue Сингапур.

55-летняя красавица была одета в белое платье-бюстье от Balenciaga с длинной пышной юбкой, а на другом она позировала в гламурном голубом платье с цветочным принтом, пышным воротником и рукавами, украшенном большим бантом.

Кроме того, она представила несколько моделей от популярных дизайнеров Кристиана Сориана, Серреры Ху и Thom Browne Couture. Мастера Марко Сантини и Вальтер Шупфер сделали Лью гладкую высокую прическу, а визажист Кристофер Бакл нанес красивый макияж с акцентом на глаза.

Звезда "Ангелов Чарли" в интервью рассказала о своем материнстве. Люси стала матерью в возрасте 47 лет. Она одна воспитывает 9-летнего сына Роквелла Ллойда Лью, которого выносила суррогатная мать. Мальчик в восторге от многих работ своей мамы в кино.

"Когда дети смотрят фильмы, вы хотите, чтобы они полностью погрузились в момент. Вот что в принципе произошло — он (Роквелл — ред.) смотрел фильм, не помня, что я в нем снималась. А потом в какой-то момент он сказал: "О, боже, это же "Мамочка"!" И захотел посмотреть его снова. Дети такие чистые. Его учителя говорили мне, что он иногда говорит обо мне и гордится мной", — поделилась актриса.

Нежный и чуткий подход Лью к воспитанию детей не является прямым отражением воспитания, которое она получила в своей семье. Знаменитость родилась в Нью-Йорке, в районе Куинс в семье иммигрантов, приехавших из Тайваня. Звезда "Убить Билла" так вспоминает свое детство: "Мы ничего не обсуждали в нашей семье и не говорили даже о том, как проходят наши дни, потому что родители были слишком заняты работой и попытками удержаться на плаву. Это было нормой". Карьеру, которую выбрала Люси, совершенно не поддержали ее родители: "Я была твердо настроена на актерство, и я не знаю, понимали ли они почему. У нас по этому вопросу были некоторые трения". Тем не менее, талантливой девушке удалось преодолеть все сложности и стать настоящей звездой Голливуда.

Ранее, 30 августа, Фокус писал о том, что 54-летняя Клаудия Шиффер украсила обложку Vogue Arabia.