Люсі Лью в шикарному вбранні Balenciaga прикрасила обкладинку сінгапурського Vogue (фото)

Зірка "Елементарно" продемонструвала струнку фігуру в гламурній фотосесії. Талановита, ерудована акторка-поліглот та ікона стилю розповіла про своє материнство та своїх батьків.

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Американська актриса театру, кіно, продюсерка і фотомодель Люсі Лью в сукнях від Balenciaga знялася в модній фотосесії, прикрасивши обкладинку листопадового номера журналу Vogue Сінгапур.

55-річна красуня була одягнена в білу сукню-бюстьє від Balenciaga з довгою пишною спідницею, а на іншому вона позувала в гламурній блакитній сукні з квітковим принтом, пишним коміром і рукавами, прикрашеному великим бантом.

Крім того, вона представила кілька моделей від популярних дизайнерів Крістіана Соріана, Серрери Ху і Thom Browne Couture. Майстри Марко Сантіні і Вальтер Шупфер зробили Лью гладку високу зачіску, а візажист Крістофер Бакл завдав гарного макіяжу з акцентом на очі.

Зірка "Ангелів Чарлі" в інтерв'ю розповіла про своє материнство. Люсі стала матір'ю у віці 47 років. Вона одна виховує 9-річного сина Роквелла Ллойда Лью, якого виносила сурогатна мати. Хлопчик у захваті від багатьох робіт своєї мами в кіно.

"Коли діти дивляться фільми, ви хочете, щоб вони повністю занурилися в момент. Ось що в принципі сталося — він (Роквелл — ред.) дивився фільм, не пам'ятаючи, що я в ньому знімалася. А потім у якийсь момент він сказав: "О, боже, це ж "Матуся"!" І захотів подивитися його знову. Діти такі чисті. Його вчителі говорили мені, що він іноді говорить про мене і пишається мною", — поділилася актриса.

Ніжний і чуйний підхід Лью до виховання дітей не є прямим відображенням виховання, яке вона отримала у своїй родині. Знаменитість народилася в Нью-Йорку, в районі Квінс у сім'ї іммігрантів, які приїхали з Тайваню. Зірка "Убити Білла" так згадує своє дитинство: "Ми нічого не обговорювали в нашій сім'ї та не говорили навіть про те, як минають наші дні, бо батьки були надто зайняті роботою і спробами втриматися на плаву. Це було нормою". Кар'єру, яку обрала Люсі, абсолютно не підтримали її батьки: "Я була твердо налаштована на акторство, і я не знаю, чи розуміли вони чому. У нас з цього питання були деякі тертя". Проте талановитій дівчині вдалося подолати всі складнощі і стати справжньою зіркою Голлівуду.

Раніше, 30 серпня, Фокус писав про те, що 54-річна Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку Vogue Arabia.