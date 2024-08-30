54-річна Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку Vogue Arabia (фото)

Нещодавно супермодель відзначила свій 54-й день народження. Незважаючи на роки, Клаудія Шиффер зберегла струнку фігуру і має чудовий вигляд.

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Вона одна з найвідоміших моделей у світі Клаудія Шиффер у четвер, 29 серпня, вразила своєю яскравою фотосесією для Vogue Arabia.

54-річна німецька красуня була одягнена в глибокий чорний жилет-корсет і обтислу спідницю. Свій гламурний образ вона доповнила чорними рукавичками вище ліктя і ефектним золотим намистом. На фотографії вона, мило посміхаючись, відкинула голову назад. Клаудія уклала свої світлі локони ідеальними пружними хвилями і вибрала сяючий макіяж, доповнивши його світло-рожевою помадою.

"У напружений сезон приголомшливої моди Шефер сяє в чудовій колекції, в якій тільки смокінги, натхненні старими фотографіями на подіумі", — описало фотосесію культової моделі модне видання.

На іншому знімку модель позує в білій сорочці на ґудзиках з великим бантом і чорному штанному костюмі в стилі смокінга з атласною обробкою на лацканах піджака і широким поясом.

Також Шиффер зображена в строгому й елегантному вбранні, яке включає чорний приталений піджак з глибоким декольте і чорні атласні штани вільного крою.

Зірка подіумів у своїй кар'єрі прикрасила понад 1000 обкладинок журналів, зокрема 65 для Vogue. Шиффер зустрілася з головним редактором видання Мануелем Арно, щоб обговорити історію моди, сімейне життя і процвітаючу кар'єру у сфері дизайну і кіно.

"Моя кар'єра почалася випадково, коли мене помітили на дискотеці в Дюссельдорфі наприкінці 80-х. Я ніколи не витрачала час на роздуми, чи стану я знаменитою", — сказала супермодель.

За її словами, на піку своєї кар'єри вона багато подорожувала світом і трохи перепочити змогла, коли вийшла заміж і народила дітей. У цей період вона змогла озирнутися назад і зрозуміти, наскільки особливими були 90-ті роки і як вони "відрізнялися від будь-якого іншого десятиліття".

"У 90-х роках піднялася культура стилю, супермоделі і безстрашної творчості; виникла хвиля нових молодих поглядів на моду і дизайн… Сьогодні я дуже пишаюся тим, що мені вдалося і пощастило бути частиною цього особливого моменту в історії моди", — зазначила Шиффер.

Раніше, 25 січня, Фокус писав про те, що Клаудія Шиффер вийшла на червону доріжку з рюкзаком, в якому сидів кіт.