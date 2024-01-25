Клаудія Шиффер вийшла на червону доріжку з рюкзаком, у якому сидів кіт

Кіт Чіп зіграв одну з ролей у шпигунському бойовику "Аргайл", який зняв чоловік Клаудії Шиффер Метью Вон. Тварина вельми впевнено почувалася на червоній доріжці.

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53-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер прийшла на прем'єру шпигунського трилера "Аргайл" в Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні зі своїм котом Чіпом, пише People.

Знаменитість приїхала на захід, щоб підтримати свого чоловіка, режисера картини Метью Вона, і взяла домашнього улюбленця породи скоттіш-фолд. Клаудія посадила його в рюкзак-переноску з ілюмінатором.

Перед фотографами Шиффер позувала в неоново-жовтій сукні з візерунком у вигляді ромбів і мереживною тканиною, що спадала з боків одягу. Її світле волосся було розпущене і падало їй на плечі вільними хвилями. Образ вона доповнила сріблястими човниками. Цікаво, що рюкзак кота відповідав вбранню зірки, він теж був у ромбах.

Чіп суворо дивився на присутніх крізь скло віконця в рюкзаку.

Клаудія Шиффер та її кіт Чіп на прем'єрі фільму "Аргайл" Фото: Getty

"Аргайл" — це екранізація однойменного роману Еллі Конвей. У головних ролях знялися Генрі Кавілл, Дуа Ліпа, Семюел Л. Джексон, Аріана ДеБоз, Брайс Даллас Говард.

За сюжетом авторка шпигунських романів, що стали бестселерами, виявляється шпигуном світового класу, який страждає на амнезію. Вона думала, що вона письменниця, яка обожнює проводити час за комп'ютером у компанії свого кота Алфі і пише про секретного агента на ім'я Аргайл. Однак коли її сюжети починають дивним чином втілюватися в життя, її спокійному життю приходить кінець. Прем'єра картини запланована на 2 лютого.

Напевно, зайвим буде говорити, що роль Алфі з успіхом виконав кіт Клаудії Шиффер і Метью Вона.

Раніше Фокус писав, що Клаудія Шиффер прийшла на ток-шоу Джонатана Росса зі своїм котом.