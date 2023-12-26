Клаудія Шиффер прийшла на ток-шоу Джонатана Росса зі своїм котом (відео)

Кіт супермоделі був не в захваті від виходу на публіку.

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Після того як Тейлор Свіфт, яка стала "Людиною року" за версією TIME, сфотографувалася для обкладинки журналу зі своїм котом Бенджаміном Баттоном, інші зірки теж вирішили показати домашніх улюбленців публіці. Так, 53-річна супермодель Клаудія Шиффер прийшла на шоу Джонатана Росса зі своїм котом породи скоттіш-фолд Чіп. Відео вже облетіло мережу і привернуло увагу прихильників супермоделі та любителів кішок.

Актриса Аріана ДеБоз, яка також з'являлася в ток-шоу, обговорювала свій новий фільм "Аргайл", де кіт Чіп грає кішку на ім'я Алфі. Він вийде в прокат у Великій Британії 2 лютого наступного року.

Наступної миті Клаудія увійшла до студії, тримаючи на руках тварину, яку налякала така увага публіки. Чіп, у якого є власна сторінка в Instagram, належить уродженці Німеччини та її чоловікові-режисеру Меттью Вону. Згідно з описом у профілі, Чіп — не просто кіт. Він ще письменник, модель, підприємець, інфлюенсер і непо-кіт.

Коли модель підійшла до ведучого, Джонатан взяв кота на руки, але Чіп почав нявкати і намагався втекти. Клаудія взяла тварину на руки, щоб хоч трохи заспокоїти її.

"Він може бути сварливим. У нас у фільмі був ще один кіт, він не дуже хороший актор. Він був жахливий. Він також був дуже дорогим. Отже, мій чоловік, Метью, режисер, запитав, чи можна йому взяти мого кота. Я сказала: "Чому б і ні, він міг би бути непотоплюваним котом", і ось ми тут. Зараз ми працюємо над спін-оффом", — розповіла вона.

Шиффер мала розкішний вигляд у міні-сукні сріблястого кольору з ефектом металік, яку вона поєднувала зі щільними чорними колготками і туфлями на підборах.

Фільм "Аргайл" описується як "дотепний шпигунський трилер, що змінює реальність і захоплює весь світ".

"Брайс Даллас Говард — Еллі Конвей, авторка-відлюдниця серії бестселерів про шпигунство, чия ідея блаженства — це ніч удома з комп'ютером і котом Алфі. Але коли сюжети вигаданих книжок Еллі, в яких розповідається про секретного агента Аргайла і його місію з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі вечори вдома відходять у минуле. У супроводі Ейдена (Сем Роквелл), шпигуна, який страждає на алергію на кішок, Еллі (несучи Алфі в рюкзаку) мчить по всьому світу, щоб бути на крок попереду вбивць, оскільки межа між вигаданим світом Еллі та її реальним світом починає стиратися", — йдеться в синопсисі.

У супроводі Ейдена (Сем Роквелл), шпигуна, який страждає на алергію на кішок, Еллі (несучи Алфі в рюкзаку) мчить усім світом, щоб бути на крок попереду вбивць, оскільки грань між вигаданим світом Еллі та її реальним світом починає стиратися.

У картині також знімалися Генрі Кавілл, Джон Сіна, Аріана ДеБоз, Дуа Ліпа і Брайан Кренстон. Також з'являються Кетрін О'Хара, Софія Бутелла і Семюел Л. Джексон.

Раніше Фокус писав, що у вересні Клаудія Шиффер вийшла на подіум Versace вперше за 5 років.