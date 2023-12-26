Клаудия Шиффер пришла на ток-шоу Джонатана Росса со своим котом (видео)

Кот супермодели был не в восторге от выхода на публику.

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После того как Тейлор Свифт, ставшая "Человеком года" по версии TIME, сфотографировалась для обложки журнала со своим котом Бенджамином Баттоном, другие звезды тоже решили показать любимцев публике. Так, 53-летняя супермодель Клаудия Шиффер пришла на шоу Джонатана Росса со своим котом породы скоттиш-фолд Чип. Видео уже облетело сеть и привлекло внимание поклонников супермодели и любителей кошек.

Актриса Ариана ДеБоз, которая также появлялась в ток-шоу, обсуждала свой новый фильм "Аргайл", где кот Чип играет кошку по имени Алфи. Он выйдет в прокат в Великобритании 2 февраля следующего года.

В следующий момент Клаудия вошла в студию, держа на руках животного, которого напугало такое внимание публики. Чип, у которого есть собственная страница в Instagram, принадлежит уроженке Германии и ее мужу-режиссеру Мэттью Вону. Согласно описанию в профиле, Чип – не просто кот. Он еще писатель, модель, предприниматель, инфлюэнсер и непо-кот.

Когда модель подошла к ведущему, Джонатан взял кота на руки, но Чип начал мяукать и пытался удрать. Клаудия взяла животное на руки, чтобы хоть немного успокоить его.

"Он может быть сварливым. У нас в фильме был еще один кот, он не очень хороший актер. Он был ужасен. Он также был очень дорогим. Итак, мой муж, Мэтью, режиссер, спросил, можно ли ему взять моего кота. Я сказала: "Почему бы и нет, он мог бы быть непотопляемым котом", и вот мы здесь. Сейчас мы работаем над спин-оффом", – рассказала она.

Шиффер выглядела роскошно в мини-платье серебристого цвета с эффектом металлик, которое она сочетала с плотными черными колготками и туфлями на каблуке.

Фильм "Аргайл" описывается как "остроумный, изменяющий реальность, захватывающий весь мир шпионский триллер".

"Брайс Даллас Ховард — Элли Конвей, автор-затворница серии бестселлеров о шпионаже, чья идея блаженства — это ночь дома с компьютером и котом Алфи. Но когда сюжеты вымышленных книг Элли, в которых рассказывается о секретном агенте Аргайле и его миссии по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации, тихие вечера дома уходят в прошлое. В сопровождении Эйдена (Сэм Роквелл), шпиона, страдающего аллергией на кошек, Элли (неся Алфи в рюкзаке) мчится по всему миру, чтобы быть на шаг впереди убийц, поскольку грань между вымышленным миром Элли и ее реальным миром начинает стираться", – говорится в синопсисе.

В сопровождении Эйдена (Сэм Роквелл), шпиона, страдающего аллергией на кошек, Элли (неся Алфи в рюкзаке) мчится по всему миру, чтобы быть на шаг впереди убийц, поскольку грань между вымышленным миром Элли и ее реальным миром начинает стираться.

В картине также снимались Генри Кавилл, Джон Сина, Ариана ДеБоз, Дуа Липа и Брайан Крэнстон. Также появляются Кэтрин О'Хара, София Бутелла и Сэмюэл Л. Джексон.

Ранее Фокус писал, что в сентябре Клаудия Шиффер вышла на подиум Versace впервые за 5 лет.