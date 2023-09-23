53-річна Клаудія Шиффер вийшла на подіум Versace вперше за 5 років
Це велике повернення для зірки, оскільки вона не з'являлася на подіумі модного будинку вже п'ять років.
53-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер з'явилася на подіумі весняного показу Versace 2024 року в Мілані, Італія. Про це пише Daily Mail.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Зірка подіумів мала приголомшливий вигляд у м'ятній сукні зі сріблястим принтом у формі ромбів і мереживними деталями.
Вона доповнила ансамбль гостроносими туфлями сірого кольору з бантиком спереду. Шиффер зробила легкий макіяж, а волосся було розпущене.
Це велике повернення для Клаудії, оскільки вона не з'являлася на подіумі Versace вже п'ять років. У 2018 році вона виходила на шоу разом з Карлою Бруні, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Геленою Крістенсен.
"Донателла — просто чудова, сердечна, ніжна, щира, приємна людина, якій дійсно не все одно, — сказав Шиффер Vogue. — Наче ти потрапляєш у теплі обійми родини Версаче. Я завжди цього дуже чекаю. Це більше, ніж просто показ мод і рекламна кампанія. Це щось більше".
Нагадаємо, раніше супермодель показувала чарівний особняк біля Лондона, в якому вона живе разом зі своєю сім'єю.
Раніше Фокус писав, що Клаудія Шиффер назвала найкращу річ у гардеробі і розкрила головний секрет стилю.