54-річна Клаудія Шиффер продемонструвала струнку фігуру на відпочинку в Греції (відео)

Модель останнім часом не часто з'являється на публіці. Вона вже 22 роки одружена з британським кінорежисером Метью Воном. Пара виховує трьох дітей.

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Німецька супермодель і акторка Клаудія Шиффер продемонструвала неймовірно струнку фігуру в бікіні. Зірка подіумів поділилася з шанувальниками в Instagram відео своєї відпустки, яку проводить у Греції.

Три дні тому, 25 серпня, модель відзначила свій 54-й день народження. У кадрах Клаудія позувала в білому бікіні та сонцезахисних окулярах на тлі Середземного моря. Красуня зав'язала своє світле волосся у високий хвіст і мило усміхаючись, тримає на руці метелика.

"Грецький метелик повернувся цього року на мій день народження. Дякую за всі солодкі привітання!", — підписала відео Шиффер.

Відомо, що модель 2002 року вийшла заміж за британського продюсера і кінорежисера Меттью Вона. У подружжя троє дітей: син — 21-річний син Каспар, 20-річна дочка Клементина і 14-річна Козима Вайолет Вон Драммонд.

Нещодавно її 53-річний чоловік Метью зняв фільм "Арґайл", який провалився в прокаті, попри зоряний акторський склад і колосальний виробничий бюджет у 198 мільйонів доларів США. У шпигунському фільмі, який критики охрестили "одним із найгірших фільмів, коли-небудь знятих", було задіяно безліч зірок: Дуа Ліпа, Генрі Кавілл, Брайс Даллас Говард, Брайан Кренстон, Сем Роквелл, Кетрін О'Хара, Софія Бутелла, Аріана Дебос, Джон Сіна і Семюел Л. Джексон. Перші відгуки про фільм "Арґайл" були не надто втішними і, можливо, вплинули на те, що глядачі утрималися від перегляду цього зіркового фільму.

Раніше, 25 січня, Фокус писав про те, що Клаудія Шиффер вийшла на червону доріжку з рюкзаком, в якому сидів кіт.